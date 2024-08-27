Словакия отменила временную защиту для соратника Медведчука

Словакия отозвала защиту, которую она предоставила соратнику экс-нардепа Виктора Медведчука и украинско-израильскому гражданину Артему Марчевскому, обвиняемому в проведении пророссийской кампании влияния.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Артем Марчевский получил временную защиту в Словакии ранее в этом году после потери такого же статуса в Чехии, который он получил после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в рамках усилий Европейского Союза, направленных на помощь тем, кто убегает от боевых действий.

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Чешские спецслужбы утверждают, что Марчевский руководил зарегистрированным в Чехии веб-сайтом Voice of Europe, который использовался для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации.

После проверки словацкие власти отменили его защиту в июле.

"Отмене временной защиты предшествовало изучение фактов, которые соответствовали условиям для ее отмены", – говорится в сообщении словацкого министерства, направленном по электронной почте агентству Reuters, без предоставления дополнительных подробностей.

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