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Словакия отменила временную защиту для соратника Медведчука

Иванна Костина, Валентина РоманенкоВторник, 27 августа 2024, 19:11
Словакия отменила временную защиту для соратника Медведчука
Артем Марчевский. Фото из Facebook

Словакия отозвала защиту, которую она предоставила соратнику экс-нардепа Виктора Медведчука и украинско-израильскому гражданину Артему Марчевскому, обвиняемому в проведении пророссийской кампании влияния.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Reuters

Детали: Артем Марчевский получил временную защиту в Словакии ранее в этом году после потери такого же статуса в Чехии, который он получил после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году в рамках усилий Европейского Союза, направленных на помощь тем, кто убегает от боевых действий.

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Чешские спецслужбы утверждают, что Марчевский руководил зарегистрированным в Чехии веб-сайтом Voice of Europe, который использовался для распространения антиукраинской пропаганды и дезинформации.

После проверки словацкие власти отменили его защиту в июле.

"Отмене временной защиты предшествовало изучение фактов, которые соответствовали условиям для ее отмены", – говорится в сообщении словацкого министерства, направленном по электронной почте агентству Reuters, без предоставления дополнительных подробностей.

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Предыстория:

  • Марчевский был внесен в чешский санкционный список в марте вместе с лишенным украинского гражданства пророссийским политиком Виктором Медведчуком и новостным сайтом voiceofeurope.com. ЕС также ввел против него санкции.
  • Чешские чиновники заявили, что деятельность сайта была направлена на то, чтобы помочь России получить влияние в странах ЕС.

МедведчукСловакия
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