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Кулеба: Страх эскалации конфликта с РФ доминирует в принятии решений союзниками

Иванна Костина, Валентина РоманенкоСреда, 28 августа 2024, 20:06
Кулеба: Страх эскалации конфликта с РФ доминирует в принятии решений союзниками
Дмитрий Кулеба. фото из Facebook

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба говорит, что самая большая проблема, с которой сталкивается Киев в войне с российским агрессором, заключается в том, что союзники боятся усиливать поддержку Украины, опасаясь эскалации конфликта.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на TVN24

Детали: На совместной панели с польским коллегой Радославом Сикорским в рамках форума Campus Polska Przyszłości Кулеба подчеркнул, что "война забирает очень много ресурсов, денег, усилий, техники.

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"Но самые большие проблемы всегда начинаются в головах людей. С самого начала российского вторжения самой большой проблемой, с которой столкнулась Украина, было то, что страх эскалации конфликта доминировал в принятии решений нашими союзниками. Вы можете этого не знать, но, каждая просьба Украины о предоставлении оружия нового типа сначала встречала отказ", – сообщил Кулеба.

По его оценке, "если бы страх перед эскалацией не был главным фактором, который влиял на решение союзников, Украина сейчас была бы в гораздо лучшем положении и получила бы необходимое вооружение гораздо раньше".

Он добавил, что "затягивание войны стоило нам жизней украинцев и сказалось на нашей экономике".

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По словам Кулебы, "самый большой вызов – убедить наших союзников поддержать нас, чтобы они не думали о реакции Москвы".

"Россияне сбросили сотни тысяч ракет, снарядов на нашу территорию. Почему? Потому что они имеют очень четкую стратегию и четкую цель: уничтожить Украину", – заявил глава МИД Украины.

По его оценке, аргумент о возможной эскалации со стороны России стал поводом для того, чтобы не предпринимать решительных действий, которые бы помогли Украине победить.

"Не бойтесь реакции России, мы не боимся. Мы ничего не боимся. Помогите нам. Дайте нам то, что нам нужно. Мы победим в этой войне и потом будем читать в учебниках истории, как мы вместе принимали решения", – подчеркнул украинский министр.

Напомним: Дмитрий Кулеба после массированного ракетного удара РФ заявил, что союзники могут принять два решения, которые помогут положить конец российскому террору.

СМИ ранее сообщили, что Украина собирается предоставить администрации Байдена перечень целей в глубине территории России в попытках убедить США снять ограничения на применение американского оружия.

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