За сутки на фронте произошло 182 боестолкновения – Генштаб

Ситуация на Покровском направлении остается напряженной - враг сосредотачивает там основные наступательные усилия. Кроме того, оккупанты активно атакуют на Купянском, Кураховском и Торецком направлениях. За сутки произошло 182 боевых столкновения.

Источник: сводка Генштаба ВСУ за сутки

Дословно: "Также, на определенных отрезках фронта, украинские подразделения проводили активные действия для улучшения своего положения.

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В настоящее время произошло 182 боевых столкновения. Сегодня государство-террорист нанесло два ракетных удара двумя ракетами, 61 авиаудар, сбросив при этом 66 КАБов. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 516 дронов-камикадзе и осуществили около 3000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам".

Детали: На Харьковском направлении российские террористы дважды безуспешно штурмовали позиции наших подразделений в районах Волчанска и Липцов.

23 раза враг атаковал наши позиции на Купянском направлении. Вблизи населенных пунктов, Синьковка, Колесниковка, Стельмаховка и Кругляковка подразделения Сил обороны отбили 21 атаку. Ситуация напряженная, продолжается два боестолкновения.

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На Лиманском направлении за сегодня российские войска 13 раз атаковали украинских защитников в районах шести различных населенных пунктов. У Дружелюбовки и Новосадового произошло больше всего боестолкновений, три и четыре соответственно.

Враг четыре раза штурмовыми действиями пытаются вытеснить наших защитников с позиций в районах Белогоровки и Спирного на Северском направлении. Продолжаются бои.

На Краматорском направлении украинские воины отбили 11 попыток захватчиков продвинуться вперед. Концентрировал враг усилия, при поддержке штурмовой авиации, вблизи Григорьевки, а также, без авиаподдержки, в районах Ивановского и Клещеевки.

На Торецком направлении, где оккупанты 20 раз атаковали наши позиции вблизи Нью-Йорка, Нелиповки, Торецка и Дружбы - 15 боестолкновений уже завершены. Бои продолжаются вблизи Нью-Йорка и Нелиповки.

Основные усилия враг и дальше прикладывает на Покровском направлении, здесь, в течение этих суток, агрессор 59 раз атаковал наши позиции. В районах Новогродовки и Гродовки состоялась более половины от всех боестолкновений. По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли 135 военнослужащих убитыми и 177 - ранеными. Уничтожено три автомобиля и БТР. Также украинские защитники нанесли значительные повреждения еще двум артсистемам и двум автомобилям.

На Кураховском направлении захватчики тоже достаточно активны - на это время суток зафиксировано 30 вражеских атак. Половина из них продолжаются. В основном бои продолжаются возле Карловки. Также оккупанты активно пытаются продвинуться вблизи Константиновки и Георгиевки. Несут потери.

На Времовском направлении сегодня агрессор шесть раз штурмовал передний край нашей обороны в направлении Угледара, возле Водяного и Константиновки. Продолжаются боевые действия.

На Ореховском направлении отбиты два штурма российских захватчиков, неподалеку Роботино и Новоданиловки.

На Гуляйпольском и Приднепровском направлениях направления вражеские подразделения наступательных действий не проводили.

Сегодня за эффективную боевую работу Генштаб отметил воинов 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Десантно-штурмовых войск ВС Украины.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении.