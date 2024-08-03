Российские власти заявили о пожаре на нефтебазе в Белгородской области
Суббота, 3 августа 2024, 06:29
В ночь на субботу беспилотники атаковали нефтебазу на территории Губкинского городского округа Белгородской области.
Источник: губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram
Детали: На нефтебазе прогремел взрыв и произошло возгорание одного из резервуаров. Пожарные, по словам местных властей, якобы оперативно ликвидировали огонь. Пострадавших нет.
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Напомним:
- В ночь на субботу жители Ростовской и Орловской областей России сообщили о звуках беспилотников и взрывах. Над регионами активно работала противовоздушная оборона.