Россия отчиталась о сбитии 75 БПЛА над своей территорией

Над Россией официально за ночь на 3 августа якобы сбили 75 БПЛА, хотя жители сообщали о пожарах и взрывах.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По словам военного оккупационного ведомства, в течение ночи на территории РФ средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

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Напомним: В ночь на субботу жители Ростовской и Орловской областей России сообщили о взрывах.