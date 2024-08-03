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Россия отчиталась о сбитии 75 БПЛА над своей территорией

Роман ПетренкоСуббота, 3 августа 2024, 08:24
Россия отчиталась о сбитии 75 БПЛА над своей территорией
аэродром морозовск, скриншот

Над Россией официально за ночь на 3 августа якобы сбили 75 БПЛА, хотя жители сообщали о пожарах и взрывах.

Источник: Минобороны РФ

Детали: По словам военного оккупационного ведомства, в течение ночи на территории РФ средствами ПВО перехвачены и уничтожены 36 БПЛА самолетного типа над Ростовской, восемь над Курской, девять над Белгородской, 17 над Орловской, два над Рязанской областями, по одному БПЛА над Воронежской областью, Азовским морем и Краснодарским краем.

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Напомним: В ночь на субботу жители Ростовской и Орловской областей России сообщили о взрывах.

Темы: Росcиябеспилотники
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