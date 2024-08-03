Бойцы СБУ поймали редкий российский "Солнцепёк" с экипажем

Еще одну российскую огнеметную систему ТОС-1А "Солнцепёк" уничтожили беспилотником на Запорожском направлении.

Источник: СБУ

Дословно: "Успешную работу по уничтожению тяжелой огнеметной системы ТОС-1А "Солнцепёк", которая является "гордостью" российского ВПК и редкой целью на фронте, наши воины провели на Запорожском направлении".

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Детали: Во время разведки бойцы СБУ зафиксировали позицию системы, которая была снаряжена полным боекомплектом и готова для нанесения удара.

"После яркого фейерверка, экипаж исчез вместе со всей установкой", добавляют спецназовцы.