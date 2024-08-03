Силы обороны потопили подводную лодку ЧФ РФ в Севастополе – Генштаб

Силы обороны во второй раз за время большой войны поразили в порту Севастополя подводную лодку Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону", она затонула.

Источник: Генеральный штаб ВСУ

Дословно: "Силы обороны Украины нанесли удары по подводной лодке и зенитному ракетному комплексу С-400 врага во временно оккупированном Крыму.

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Так, по подтвержденной информации, вчера подразделениями ракетных войск, во взаимодействии с подразделениями Военно-морских сил Вооруженных сил Украины существенно повреждены 4 пусковые установки ЗРК "Триумф".

Также в порту Севастополя успешно поражена подводная лодка Черноморского флота РФ "Ростов-на-Дону". В результате попадания лодка затонула на месте".

Справочно: Подводная лодка Б-237 "Ростов-на-Дону" (по классификации НАТО – класс Kilo) является одной из четырех подводных лодок класса "Kilo", способных применять ракеты "Калибр". "Ростов-на-Дону" был введен в эксплуатацию 26 декабря 2014 года.

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Как отметили в Генштабе, 13 сентября 2023 года в результате украинской ракетной атаки судно получило существенные повреждения. В дальнейшем осуществлялся его ремонт и проходили испытания в акватории Севастопольской гавани. Стоимость подводной лодки оценивается в 300 миллионов долларов.