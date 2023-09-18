Появились фото пораженной подводной лодки "Ростов-на-Дону"
Появились фото повреждений российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" в результате атаки в ночь на 13 сентября. По мнению одного из экспертов, субмарина выведена из состава флота России до конца войны.
Источник: Conflict Intelligence Team, Defense Express
Детали: На снимках видны крупные пробоины в носовой части подводной лодки и по центру корпу
Как отмечает Defense Express, ранее в публичном доступе были только спутниковые снимки акватории оккупированного Севастополя, сделанные после атаки 13 сентября. На основе снимков можно было делать предположение, что подводная лодка "Ростов-на-Дону" получила повреждения в носовой части, а характер этих повреждений означает многолетний ремонт с затратами на уровне сотен миллионов долларов.
Дополнено: В Сonflict Intelligence Team, которые опубликовали снимки, отмечают, что подводная лодка подверглась двум ударам. Первый из них расположен сверху в носовой части субмарины, о нем на основании спутниковых снимков ранее заявляли эксперты. Второе попадание пришлось на правый борт лодки в зону за рубкой. Его, в отличие от первого, невозможно зафиксировать по спутниковым снимкам.
Дословно СIT: "Норвежский независимый военно-морской аналитик Тур Аре Иверсен, которому мы предоставили эти фото, считает, что оба попадания пробили прочный корпус субмарины. В результате повреждения получили торпедный и жилой отсеки, а также, возможно, вспомогательные помещения за последним и аккумуляторные батареи. По снимкам снаружи непонятно, насколько выгорели другие отсеки - это зависит от того, были ли закрыты люки между отсеками.
По мнению эксперта, повреждения такой степени наверняка выводят субмарину из действующего состава флота до конца войны".
Больше деталей: В то же время для ее теоретически возможного ремонта понадобится транспортировка подводной лодки на Адмиралтейские верфи Санкт-Петербурга. По мнению собеседника CIT, ремонт подобного масштаба нерентабелен, и проще построить новую лодку этого же класса.
Предыстория:
- В ночь на 13 сентября оккупационные "власти" Севастополя сообщили о пожаре на судоремонтном заводе в районе Килен-балки, Минобороны России заявило об атаке ракетами и беспилотными катерами.
- Исследователи OSINT сообщили, что на судоремонтном заводе в оккупированном Севастополе повреждены два судна: большой десантный корабль класса Ropucha и подводная лодка класса Kilo. Российский Telegram-канал Baza писал, что в результате атаки повреждены большой десантный корабль "Минск" и дизель-электрическая подлодка "Ростов-на-Дону", которая была спущена на воду только в 2014 году и является носителем крылатых ракет "Калибр", которыми РФ обстреливает мирные города Украины.
- По данным британской разведки, субмарина "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск" получили критические повреждения в результате удара Украины. Аналитики считают, что любые усилия по возвращению подводной лодки в строй, вероятно, займут много лет и будут стоить сотни миллионов долларов.
- Днем 13 сентября командующий Воздушных сил генерал-лейтенант Николай Олещук недвусмысленно поблагодарил украинских пилотов за то, что оккупантов "штормит" в Севастополе.
- В ССО сообщили, что поражение российской подводной лодки "Ростов-на-Дону" и десантного корабля "Минск" в ночь на 13 сентября стало возможным благодаря Силам спецопераций ВСУ.