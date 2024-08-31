Кличко: По обновленному участку между киевскими станциями метро прошел пробный поезд

В ночь на 31 августа по обновленному участку между станциями метро "Лыбедская" – "Демеевская" прошел первый пробный поезд.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко

Прямая речь: "В его (поезда – ред.) составе также – специальный вагон, который проверяет новое путевое полотно, в частности по соблюдению надлежащей ширины колеи, отступлений и возможной просадки. Проверяет и тестирует пробный поезд и системы безопасности движения на разных скоростях".

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Детали: Кличко отметил, что для запуска первого пробного поезда осуществили комплекс подготовительных работ с соединением конструкций действующего тоннеля с новой частью тоннеля. А также участков, которые усилили.

Прямая речь: "В частности, проложили все необходимые кабельные сети электроснабжения, сигнализации и связи. Осуществили монтаж и подключение контактного рельса, через который идет питание для движения поездов. Монтаж и настройка систем безопасности движения поездов.

В дальнейшем в ночное время будут тщательно проверять инженерные и системы безопасности перед полноценным восстановлением движения поездов с пассажирами.

Работы ведутся в круглосуточном режиме, чтобы в ближайшие недели восстановить движение поездов".