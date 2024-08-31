Россияне убили двух и ранили более 10 человек в Херсонской и Донецкой областях

В результате российских атак в Херсонской и Донецкой области погибли два человека, раненых - 12.

Источник: Херсонская ОВА, Донецкая ОВА

Детали: В пятницу российские военные на Херсонщине попали в образовательное учреждение, админздание, банковское учреждение и магазин; жилые кварталы населенных пунктов области, в частности 2 многоэтажки и 11 частных домов.

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Также оккупанты повредили газопроводы, гаражи, хозяйственные постройки и частный автомобиль.

Из-за российской агрессии 3 человека получили ранения.

По данным властей, под вражеским огнем и авиаударами оказались Белозерка, Тягинка, Берислав, Михайловка, Казацкое, Дарьевка, Новорайск, Одрадокаменка, Антоновка, Благовещенское, Новоберислав, Приднепровское, Садовое, Кизомыс, Инженерное, Камышаны, Потемкино, Архангельское и город Херсон.

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Также за 30 августа россияне убили 2 жителей Донетчины - в Курахово и Горняке.

Еще 9 человек в области за сутки получили ранения - шестеро в Курахово, двое в Доброполье, по одному в Горняке и Торецке.