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США ожидают иранского удара по Израилю в понедельник - СМИ

Ирина Кутелева, Роман ПетренкоВоскресенье, 4 августа 2024, 09:17
США ожидают иранского удара по Израилю в понедельник - СМИ
фото: pixabay

В США заявили, что вероятный удар Ирана по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании может произойти в понедельник, 5 августа.

Источник: Axios, цитируя трех американских и израильских чиновников, "Европейская правда"

Детали: Американские официальные лица ожидают, что потенциальная атака Ирана будет проходить по той же схеме, что и удар 13 апреля, но потенциально будет более масштабной.

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Как указано, к атаке может присоединиться ливанская группировка "Хезболла".

В материале говорится, что администрация Байдена обеспокоена тем, что сейчас может быть сложнее мобилизовать ту же международную и региональную коалицию стран, которая защищала Израиль от предыдущей иранской атаки, поскольку убийство Хании происходит в контексте войны между Израилем и ХАМАС, которая вызвала антиизраильские настроения во всем регионе.

3 августа на Ближний Восток прибыл ответственный за американские силы в регионе генерал Майкл Курилла.

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Axios пишет, что его поездка была запланирована, но сейчас Курилла будет пытаться мобилизовать коалицию союзников для отражения потенциальной иранской атаки.

Американские и израильские официальные лица заявили, что не знают, будут ли Иран и "Хезболла" осуществлять скоординированную атаку или будут действовать отдельно.

Они добавили, что, по их мнению, и Иран, и "Хезболла" все еще работают над завершением своих военных планов и утверждением их на политическом уровне.

Напомним: США решили отправить авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли на Ближний Восток, где ожидают возмездия Ирана за убийство высокопоставленного лидера ХАМАС в Тегеране в начале этой недели.

Ранее высокопоставленный чиновник ЕС, который говорил на условиях анонимности, предупредил о рисках эскалации после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании.

Другие СМИ пишут, что Иран планирует атаковать Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании 12 и 13 августа, в день траура и поста у евреев.

Темы: СШАИранИзраильракетный удар
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