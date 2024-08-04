СМИ сообщили, когда Иран планирует атаковать Израиль в ответ на убийство Хании

По данным СМИ, Иран планирует атаковать Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании 12 и 13 августа, в день траура и поста у евреев.

Источник: The Jerusalem Post со ссылкой на Sky News Arabia

Детали: Отмечается, что источники Sky News Arabia в западной разведке сообщили, что они имеют доказательства того, что Иран планирует осуществить атаку на Израиль в день Тиша бе-Ав, который приходится на 12-13 августа.

Реклама:

В публикации добавляют, что иранская атака будет координироваться с "Хезболлой", поддерживаемой Ираном террористической группой, базирующейся в Ливане.

Справка: день Тиша бе-Ав - национальный день траура и поста у евреев в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме.

Что предшествовало: Сообщалось, что Иран планирует ответить на убийство Исмаила Хании.

ВИДЕО ДНЯ

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что месть за убийство Израилем Хании будет "суровой, в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом".