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СМИ сообщили, когда Иран планирует атаковать Израиль в ответ на убийство Хании

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 4 августа 2024, 04:32
СМИ сообщили, когда Иран планирует атаковать Израиль в ответ на убийство Хании
похоронная процессия Исмаила Хании в Тегеране, фото AFP via Getty Images

По данным СМИ, Иран планирует атаковать Израиль в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании 12 и 13 августа, в день траура и поста у евреев.

Источник: The Jerusalem Post со ссылкой на Sky News Arabia

Детали: Отмечается, что источники Sky News Arabia в западной разведке сообщили, что они имеют доказательства того, что Иран планирует осуществить атаку на Израиль в день Тиша бе-Ав, который приходится на 12-13 августа.

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В публикации добавляют, что иранская атака будет координироваться с "Хезболлой", поддерживаемой Ираном террористической группой, базирующейся в Ливане.

Справка: день Тиша бе-Ав - национальный день траура и поста у евреев в память о разрушении Первого и Второго храмов в Иерусалиме.

Что предшествовало: Сообщалось, что Иран планирует ответить на убийство Исмаила Хании.

ВИДЕО ДНЯ

В Корпусе стражей исламской революции заявили, что месть за убийство Израилем Хании будет "суровой, в соответствующее время, в соответствующем месте и соответствующим образом".

Темы: ИзраильИранХАМАС
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