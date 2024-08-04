Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Ковеле митинговали из-за задержания граждан. ТЦК кивает на российские спецслужбы

Роман ПетренкоВоскресенье, 4 августа 2024, 14:19
В Ковеле митинговали из-за задержания граждан. ТЦК кивает на российские спецслужбы
скриншот

В Ковеле Волынской области состоялся митинг перед зданием ТЦК после задержания нескольких молодых парней, в котором военные заметили работу российских спецслужб и ботофермы.

Источник: Волынский областной ТЦК и СП

Детали: ТЦК отметил, что задержанием трех граждан занималась полиция, а также напомнил, что мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ.

Реклама:

У задержанных его не было, и военные хотели провести эту проверку в здании РТЦК.

Дословно ТЦК: "Из-за отсутствия военно-учетных документов у трех мужчин, они приглашены в Ковельский РТЦК и СП для проверки их отношения к военной службе, привлечения к административной ответственности и т.д....

ВИДЕО ДНЯ

... Однако, некоторые из граждан трактуют законы, как они считают нужным. Призывы к бунту, распространившиеся вчера по социальным сетям Ковельской территориальной общины и Волынской области были замечены враждебными пропагандистскими каналами, которые удачно использовали это в своих целях.

Проанализированы факты и обстоятельства случая, который имел место в г. Ковель 3 августа свидетельствует, что конфликт поддерживался и направлялся в "необходимом русле" российскими спецслужбами через соответствующие "информационные системы". На это указывают следующие методы их работы - эмоциональные качели, манипуляции сознанием граждан, подстрекательство к неповиновению и тому подобное.

 
скриншот ТЦК

Сотни ботов, активность которых была обнаружена в социальных сетях свидетельствует о том, что вражеская пропаганда будет использовать каждое ваше слово, призыв, действие к дестабилизации обстановки в Украине вашими же руками. Только беда в том, что они виртуальные, а люди, которые вчера сопротивлялись и препятствовали законным действиям власти - реальные (поэтому и ответственность будет реальная, а не виртуальная)".

Больше деталей: ТЦК называет ситуацию полностью спровоцированной с целью дискредитации власти и противодействия мероприятиям мобилизации.

Дословно ТЦК: "Вчера, вы обесценили истинную сущность лозунга "Героям Слава!", который выкрикивали и аплодировали "уклонисту", который не сделал ничего ради победы Украины над захватчиком, а Герой Украины, Александр Мациевский, знал истинную цену этим словам, за что был цинично расстрелян врагом.

После таких ваших действий, вы еще уверены, что стоите именно на тех национальных позициях, что и сотни тысяч соотечественников, которые с оружием в руках защищают нашу с вами Родину?".

Темы: Волынская областьТЦКмобилизация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Bloomberg назвал бои в Курской области первым вторжением в Россию со времен Второй мировой

Олимпиада-2024Насибов получил для Украины серебро в греко-римской борьбе

Глава оборонного комитета Бундестага за использование Украиной немецкого оружия в Курской области

Вечером четверга энергетики ограничат потребление электроэнергии для бизнеса

В Украине заработало приложение "Армия+" для военных: первая функция – электронные рапорты

Youtube перестал работать в России: пользователи массово жалуются

Все новости...
В Бурятии обьявили ЧС из-за наводнения
На Харьковщине на стороне россиян воюют граждане Египта - ОТУ
На войне погиб экс-депутат Черновицкого горсовета
ВВС Швеции и Германии перехватили российские истребители возле Латвии
Последние новости
22:52
Олимпиада-2024Экс-украинец Новиков стал олимпийским чемпионом в весе Беленюка
22:50
"Я получил выговор, потому что без приказа вывел ребят из-под огня вражеского танка". Война глазами штурмовиков
22:50
В МАГАТЭ обеспокоены лесными пожарами возле оккупированной ЗАЭС
22:19
Ермак рассказал, как договаривался с Сийярто об уступках Украины по нацменьшинствам
21:58
Беленюк завершил спортивную карьеру, собрав полный комплект олимпийских медалей
21:55
ФотоРоссияне сбросили бомбу на Селидово: 2 погибших, 11 раненых, повреждены 20 многоэтажек
21:44
Как ваша микроволновая печь стала домом для новой жизни и стоит ли ее бояться
21:27
Bloomberg назвал бои в Курской области первым вторжением в Россию со времен Второй мировой
21:04
Олимпиада-2024Беленюк завоевал бронзу в греко-римской борьбе
20:50
К достройке Ташлыкской ГЭС можно будет вернуться после войны - Галущенко
Все новости...
Реклама:
Реклама: