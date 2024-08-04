В Ковеле митинговали из-за задержания граждан. ТЦК кивает на российские спецслужбы

В Ковеле Волынской области состоялся митинг перед зданием ТЦК после задержания нескольких молодых парней, в котором военные заметили работу российских спецслужб и ботофермы.

Источник: Волынский областной ТЦК и СП

Детали: ТЦК отметил, что задержанием трех граждан занималась полиция, а также напомнил, что мужчины от 18 до 60 лет обязаны иметь при себе военно-учетный документ.

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У задержанных его не было, и военные хотели провести эту проверку в здании РТЦК.

Дословно ТЦК: "Из-за отсутствия военно-учетных документов у трех мужчин, они приглашены в Ковельский РТЦК и СП для проверки их отношения к военной службе, привлечения к административной ответственности и т.д....

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... Однако, некоторые из граждан трактуют законы, как они считают нужным. Призывы к бунту, распространившиеся вчера по социальным сетям Ковельской территориальной общины и Волынской области были замечены враждебными пропагандистскими каналами, которые удачно использовали это в своих целях.

Проанализированы факты и обстоятельства случая, который имел место в г. Ковель 3 августа свидетельствует, что конфликт поддерживался и направлялся в "необходимом русле" российскими спецслужбами через соответствующие "информационные системы". На это указывают следующие методы их работы - эмоциональные качели, манипуляции сознанием граждан, подстрекательство к неповиновению и тому подобное.

скриншот ТЦК

Сотни ботов, активность которых была обнаружена в социальных сетях свидетельствует о том, что вражеская пропаганда будет использовать каждое ваше слово, призыв, действие к дестабилизации обстановки в Украине вашими же руками. Только беда в том, что они виртуальные, а люди, которые вчера сопротивлялись и препятствовали законным действиям власти - реальные (поэтому и ответственность будет реальная, а не виртуальная)".

Больше деталей: ТЦК называет ситуацию полностью спровоцированной с целью дискредитации власти и противодействия мероприятиям мобилизации.

Дословно ТЦК: "Вчера, вы обесценили истинную сущность лозунга "Героям Слава!", который выкрикивали и аплодировали "уклонисту", который не сделал ничего ради победы Украины над захватчиком, а Герой Украины, Александр Мациевский, знал истинную цену этим словам, за что был цинично расстрелян врагом.

После таких ваших действий, вы еще уверены, что стоите именно на тех национальных позициях, что и сотни тысяч соотечественников, которые с оружием в руках защищают нашу с вами Родину?".