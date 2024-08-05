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В Донецкой области за сутки россияне убили 1 местного жителя, еще 3 ранили

Анастасия ПроцПонедельник, 5 августа 2024, 10:06
В Донецкой области за сутки россияне убили 1 местного жителя, еще 3 ранили
ФОТО: НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ УКРАИНЫ

В результате российских обстрелов Донецкой области 4 августа погиб 1 человек в Гродовке, еще 3 в области получили ранения.

Источник: Национальная полиция Украины, глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин

Детали: По данным правоохранителей, оккупанты ударили по Гродовке авиабомбой "ФАБ-250", в результате чего погиб один человек и еще один травмировался.

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фото: Национальная полиция Украины

Город Украинск армия РФ атаковала из реактивной системы залпового огня "Смерч" и артиллерии - ранения получил гражданский человек. Также захватчики повредили 6 домов, админздание и нежилое помещение.

 
фото: Национальная полиция Украины

Кроме того, российские войска попали БпЛА по погрузчику в селе Веселое, в результате чего пострадал один человек. Отмечается, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

 
фото: Национальная полиция Украины

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Темы: Донецкая область
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