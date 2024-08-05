Комитет Рады предлагает запретить мобилизацию ограниченно годных до 25 лет - Костенко

Комитет Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке наработал законопроект, запрещающий мобилизовать мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, которые были признаны непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное.

Источник: секретарь оборонного парламентского комитета Роман Костенко в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Комитет наработал законопроект, запрещающий призывать граждан в возрасте от 18 до 25 лет, которые были признаны непригодными в мирное время и ограниченно пригодными в военное. Также в документе говорится, что люди до 25 лет, которые были мобилизованы при таких условиях, смогут увольняться со службы".

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Детали: Костенко уточнил, что комитет рекомендовал парламенту принять этот проект закона в первом чтении и в целом. Теперь документ должна рассмотреть Рада.

Напомним: Сейчас мобилизации подлежат граждане в возрасте от 25 до 60 лет. Но существуют исключения и в отношении мужчин моложе этого возраста.

В частности, когда гражданин до 25 лет уже находится на учете военнообязанных (а не призывников) и подлежит мобилизации на общих основаниях. Это возможно, если он закончил военную кафедру и, соответственно, имеет офицерское звание или проходил военную службу.

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Еще одна категория людей, которых могут мобилизовать до 25 лет - непригодные к военной службе в мирное время, но ограниченно годные в военное.

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