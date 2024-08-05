Сийярто передал Израилю предупреждение от Ирана: будет нападение

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто в разговоре с израильским визави Исраэлем Кацом передал предупреждение от Ирана о его готовности напасть на Израиль.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на The Jerusalem Post

Детали: Утверждается, что сообщение Ирана передали Израилю через венгерского министра иностранных дел, который позвонил непосредственно Кацу и рассказал, что получил эту информацию от главы иранского МИД Али Багери.

Реклама:

"Иран сообщил нам, что намерен напасть на Израиль", – сказал Кац, добавив, что "мир должен требовать от Ирана цену за любые агрессивные действия, которые он осуществляет".

Сам Сийярто в Facebook подтвердил, что действительно звонил главам МИД Израиля и Ирана, что "еще раз доказало, что времени у нас мало".

"Позиция Венгрии четкая: мы не можем допустить, чтобы Израиль подвергся еще одному террористическому нападению, подобному тому, что произошло в октябре прошлого года, но в то же время мы должны сделать все возможное, чтобы не допустить начала большой региональной войны", – добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

Неофициально сообщается, что Соединенные Штаты ожидают мести Ирана Израилю в связи с убийством одного из лидеров группировки ХАМАС уже в понедельник или во вторник.

США решили отправить в регион авианосную ударную группу, эскадрилью истребителей и дополнительные военные корабли.