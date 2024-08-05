КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений

Вечером 5 августа российские войска применили, по предварительным данным, баллистическое вооружение Искандер-М или KN-23 в направлении Киева.

Источник: КГВА

Дословно: "В понедельник, около 23:00 враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, агрессор применил баллистическое вооружение Искандер-М или KN-23.

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В столице и в окрестностях города работали силы и средства противовоздушной обороны".

Детали: По предварительным данным зафиксировали поражение вражеских ракет.

По данным КГВА, в Киеве не зафиксировали разрушений, информации о пострадавших не поступало.

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Что предшествовало:

Вечером 5 августа Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении Киевщины, в Киеве были слышны взрывы.