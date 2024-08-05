КМВА: Враг применил баллистическое вооружение в направлении Киева, без разрушений
Вечером 5 августа российские войска применили, по предварительным данным, баллистическое вооружение Искандер-М или KN-23 в направлении Киева.
Источник: КГВА
Дословно: "В понедельник, около 23:00 враг нанес ракетный удар в направлении Киева и пригорода. По предварительной информации, агрессор применил баллистическое вооружение Искандер-М или KN-23.
В столице и в окрестностях города работали силы и средства противовоздушной обороны".
Детали: По предварительным данным зафиксировали поражение вражеских ракет.
По данным КГВА, в Киеве не зафиксировали разрушений, информации о пострадавших не поступало.
Что предшествовало:
Вечером 5 августа Воздушные силы сообщили о скоростной цели в направлении Киевщины, в Киеве были слышны взрывы.