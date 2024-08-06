Армия РФ атаковала Днепровский район Херсона: ранены две женщины
Вторник, 6 августа 2024, 12:00
6 августа российские войска около 11.00 сбросили взрывчатку с дрона на Днепровский район Херсона, в результате чего пострадали две женщины 70 и 83 лет.
Источник: Херсонская ОВА, глава Херсонской МВА Роман Мрочко
Прямая речь Мрочко: "После 11.00 враг сбросил с дрона взрывчатку в Днепровском районе города".
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Детали: Сообщается, что в результате атаки получили ранения две женщины 70 и 83 лет. У них - взрывные травмы и осколочные ранения конечностей. Бригада "скорой" доставили пострадавших в больницу для оказания медпомощи.
Отмечается, что обе пострадавшие были на улице во время атаки оккупантов.
Напомним:
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- Россияне утром 5 августа ударили по Херсону, в результате обстрелов один человек получил ранения.