Удар по центру Харькова: количество пострадавших возросло до 8, среди них младенец

В результате российского удара "Искандером" по Шевченковскому району Харькова пострадали 8 человек, среди них 8-месячный ребенок. На месте попадания возник пожар, из-под завалов чрезвычайники вытащили 5 человек.

Источник: председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, Национальная полиция Украины, Харьковская областная прокуратура, ГСЧС, Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Прямая речь: "Удар в Шевченковском районе Харькова. Оккупанты около 10 часов утра попали Искандером. Медики оказали помощь по меньшей мере пяти пострадавшим гражданским. Две женщины госпитализированы в хирургию, остальные — амбулаторно".

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОВА

Обновлено: Впоследствии в полиции сообщили, что в результате обстрела пострадали восемь гражданских. По данным Харьковской областной прокуратуры, оккупанты попали в район жилой застройки.

"Предварительно, пострадали восемь гражданских лиц. 69-летняя и 36-летняя женщины, а также восьмимесячный мальчик получили острую реакцию на стресс. Еще четверо женщин в возрасте 50, 44, 70, 30 лет и 35-летний мужчина получили ранения, сейчас им оказывается медицинская помощь", — отмечают в прокуратуре.

Наслідки російського ракетного удару по Харкову.



Відео: очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов pic.twitter.com/g3qU5HBuT0 ВИДЕО ДНЯ August 6, 2024

Также оккупанты повредили гражданскую инфраструктуру - здание поликлиники, офисные и гаражные помещения, общежитие высшего учебного заведения, нежилые здания. В жилых многоэтажках выбиты окна. Повреждения получили более 25 авто.

В ГСЧС сообщили, что на месте обстрела возник пожар. Из-под завалов чрезвычайники спасли 5 человек. Сейчас пожарные продолжают ликвидацию пожара, продолжаются аварийно-спасательные работы.

ФОТО: ГСЧС

Кроме того, представители Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными сообщили, что российская ракета попала неподалеку от их регионального консультационного центра. Помещение получило незначительные повреждения, выбиты стекла. Сотрудники и посетители не пострадали.

Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

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