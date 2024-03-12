"Свобода России" заявила, что взяла под контроль населенный пункт в РФ
Вторник, 12 марта 2024, 13:50
Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.
Источник: легион "Свобода России", РДК
Дословно "Свобода России": "Пгт. Тёткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил.
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Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику".
Детали: Между тем РДК также опубликовал видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают: "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населенные пункты, техника и, прежде всего, граждане РФ, брошенные и ненужные".
Напомним:
ВИДЕО ДНЯ
- Бойцы легиона "Свобода России", "РДК" и "Сибирского батальона" сообщили, что зашли на приграничную территорию России, военные добровольческих отрядов опубликовали обращение, а в Telegram-каналах появилось видео якобы присутствия военных на территории РФ и стрельбы.
- Бойцы легиона "Свобода России", "Русского добровольческого корпуса" и "Сибирского батальона" продвигаются в Курской и Белгородской областях России, ведут бои и наносят поражение вооруженным силам России, заявил доброволец легиона "Свобода России" Алексей Барановский "Лютик".