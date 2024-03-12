"Свобода России" заявила, что взяла под контроль населенный пункт в РФ

Добровольцы российского легиона "Свобода России" заявили, что полностью взяли под контроль пгт. Теткино Курской области.

Источник: легион "Свобода России", РДК

Дословно "Свобода России": "Пгт. Тёткино Курской области полностью под контролем российских освободительных сил.

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Путинская армия стремительно покидает поселок, оставляет позади позиции и бросает тяжелую технику".

Детали: Между тем РДК также опубликовал видео, где российские солдаты оставляют свои позиции и убегают: "Солдаты путинской армии бегут, сверкая пятками. За их спинами остаются населенные пункты, техника и, прежде всего, граждане РФ, брошенные и ненужные".

Напомним:

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