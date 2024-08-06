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"Прорыв границы": РФ заявила, что отправила резервы в Курскую область

Евгений КизиловВторник, 6 августа 2024, 18:05
Прорыв границы: РФ заявила, что отправила резервы в Курскую область
скриншот одного из видео, которые публикуют российские паблики с места событий

Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.

Источник: Министерство обороны России в соцсетях, российский "Интерфакс"

Детали: Сообщается, что якобы украинские войска в количестве до 300 человек, с применением 11 танков и более 20 бронированных машин атаковали российские подразделения в районе госграницы в Курской области.

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В Минобороны утверждают, что атака началась в 8 утра 6 августа. Удар пришелся по позициям "подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".

Теперь войска прикрытия госграницы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России пытаются отбить атаку.

В местных телегарм-каналах публикуют видео взрывов и летающих низко над землей истребителей.

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Что предшествовало: Ранее во вторник российские власти сообщили о якобы массированной атаке беспилотниками и ракетами на Курскую область.

РосcияУкраинаграницавойна
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