"Прорыв границы": РФ заявила, что отправила резервы в Курскую область
Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.
Источник: Министерство обороны России в соцсетях, российский "Интерфакс"
Детали: Сообщается, что якобы украинские войска в количестве до 300 человек, с применением 11 танков и более 20 бронированных машин атаковали российские подразделения в районе госграницы в Курской области.
В Минобороны утверждают, что атака началась в 8 утра 6 августа. Удар пришелся по позициям "подразделений прикрытия государственной границы Российской Федерации в районах населенных пунктов Николаево-Дарьино и Олешня Курской области, непосредственно примыкающих к российско-украинской границе".
Теперь войска прикрытия госграницы совместно с подразделениями пограничных войск ФСБ России пытаются отбить атаку.
В местных телегарм-каналах публикуют видео взрывов и летающих низко над землей истребителей.
Что предшествовало: Ранее во вторник российские власти сообщили о якобы массированной атаке беспилотниками и ракетами на Курскую область.