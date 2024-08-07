Российские ударные беспилотники этой ночью долетели до Львовской области

В ночь на среду россияне запустили ударные беспилотники с южного направления. Около 3:00 тревогу объявили на западе страны в Тернопольской, Львовской и Франковской областях.

Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram

Детали: В 11.04 стало известно о движении ударных БПЛА через Херсонскую область в направлении Николаевской области.

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В 11.37 военные сообщили, что беспилотники продолжают движение через Николаевскую область, курс северо-западный.

00.03 Воздушные силы обновили направления движения БпЛА:

С Николаевщины курсом на Одесскую область.

В западном направлении - курс на Кировоградскую область.

Группа "Шахедов" в Днепропетровской области.

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00.48 несколько групп "Шахедов" в направлении Винницкой и Черкасской областей.

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В 1.05 стало известно о движении ударных БпЛА через Харьковскую область в направлении Полтавской области.

В 1.11 в ПС сообщили, что беспилотники из Черкасской области держат курс на Киевскую область.

В 1.42 стало известно, что из Винницкой области "Шахеды" летят в направлении Хмельнитчины.

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В 2:36 военные сообщили о нескольких "Шахедов" в Тернопольской области курсом на Львовщину.

В 3.17 в ПС обновили движение ударных БПЛА:

БПЛА в Черкасской области. Курс западный.

Из Винницкой области беспилотники направляются на запад.

"Шахеды" на Тернопольщине в восточном направлении.

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В 4.55 военные сообщили о последних "Шахедах" в Черкасской области.