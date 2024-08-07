Российские ударные беспилотники этой ночью долетели до Львовской области
В ночь на среду россияне запустили ударные беспилотники с южного направления. Около 3:00 тревогу объявили на западе страны в Тернопольской, Львовской и Франковской областях.
Источник: Воздушные силы ВСУ в Telegram
Детали: В 11.04 стало известно о движении ударных БПЛА через Херсонскую область в направлении Николаевской области.
В 11.37 военные сообщили, что беспилотники продолжают движение через Николаевскую область, курс северо-западный.
00.03 Воздушные силы обновили направления движения БпЛА:
- С Николаевщины курсом на Одесскую область.
- В западном направлении - курс на Кировоградскую область.
- Группа "Шахедов" в Днепропетровской области.
00.48 несколько групп "Шахедов" в направлении Винницкой и Черкасской областей.
В 1.05 стало известно о движении ударных БпЛА через Харьковскую область в направлении Полтавской области.
В 1.11 в ПС сообщили, что беспилотники из Черкасской области держат курс на Киевскую область.
В 1.42 стало известно, что из Винницкой области "Шахеды" летят в направлении Хмельнитчины.
В 2:36 военные сообщили о нескольких "Шахедов" в Тернопольской области курсом на Львовщину.
В 3.17 в ПС обновили движение ударных БПЛА:
- БПЛА в Черкасской области. Курс западный.
- Из Винницкой области беспилотники направляются на запад.
- "Шахеды" на Тернопольщине в восточном направлении.
В 4.55 военные сообщили о последних "Шахедах" в Черкасской области.