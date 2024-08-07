На Киевщине заметили российские дроны, работает ПВО – ОГА

В Киевской области зафиксировали движение российских беспилотников, работает противовоздушная оборона, сообщает областная администрация.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: Власти призывают не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – отметили в ОВА.

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