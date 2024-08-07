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На Киевщине заметили российские дроны, работает ПВО – ОГА

Ирина БалачукСреда, 7 августа 2024, 07:09
На Киевщине заметили российские дроны, работает ПВО – ОГА
Скриншот с alerts.in.ua

В Киевской области зафиксировали движение российских беспилотников, работает противовоздушная оборона, сообщает областная администрация.

Источник: Киевская ОВА в Telegram

Дословно ОВА: "Киевщина! Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО".

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Детали: Власти призывают не фотографировать и не снимать работу украинских защитников и не пренебрегать правилами безопасности.

"Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги", – отметили в ОВА. 

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • В ночь на среду россияне запустили ударные беспилотники с южного направления. Около 3:00 тревогу объявили на западе страны – в Тернопольской, Львовской и Франковской областях.

Киевская областьПВОбеспилотники
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