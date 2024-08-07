Украина готовит запуск нового приложения для командиров "Армия+" – Зеленский
В Украине скоро запустят мобильное приложение "Армия+", которое должно значительно облегчить жизнь военнослужащих и их командования.
Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам, которое публикуется в соцсетях
Прямая речь: "Мы готовим запуск "Армии+" – нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины".
Детали: По словам главы государства, об этом шла речь во время нескольких "важных совещаний" с чиновниками в среду.
"Уже скоро все мы это представим", - пообещал Зеленский.
Что предшествовало: Еще в апреле стало известно, что власти разрабатывают мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+", в котором планируют объединить ряд услуг - от подачи рапорта в два клика и использования удостоверения военнослужащего до получения документа УБД или заказа боеприпасов. Релиз приложения планировали на лето.