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Украина готовит запуск нового приложения для командиров "Армия+" – Зеленский

Евгений КизиловСреда, 7 августа 2024, 20:09
Украина готовит запуск нового приложения для командиров Армия+ – Зеленский
фото: mil.in.ua

В Украине скоро запустят мобильное приложение "Армия+", которое должно значительно облегчить жизнь военнослужащих и их командования.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам, которое публикуется в соцсетях

Прямая речь: "Мы готовим запуск "Армии+" – нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины".

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Детали: По словам главы государства, об этом шла речь во время нескольких "важных совещаний" с чиновниками в среду.

"Уже скоро все мы это представим", - пообещал Зеленский.

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Что предшествовало: Еще в апреле стало известно, что власти разрабатывают мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+", в котором планируют объединить ряд услуг - от подачи рапорта в два клика и использования удостоверения военнослужащего до получения документа УБД или заказа боеприпасов. Релиз приложения планировали на лето.

армиятехнологииЗеленский
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