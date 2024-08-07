Украина готовит запуск нового приложения для командиров "Армия+" – Зеленский

В Украине скоро запустят мобильное приложение "Армия+", которое должно значительно облегчить жизнь военнослужащих и их командования.

Источник: президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении к украинцам, которое публикуется в соцсетях

Прямая речь: "Мы готовим запуск "Армии+" – нового нашего цифрового достижения, которое однозначно упростит повседневные задачи для большинства командиров Сил обороны Украины".

Реклама:

Детали: По словам главы государства, об этом шла речь во время нескольких "важных совещаний" с чиновниками в среду.

"Уже скоро все мы это представим", - пообещал Зеленский.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Еще в апреле стало известно, что власти разрабатывают мобильное приложение для украинских военнослужащих "Армия+", в котором планируют объединить ряд услуг - от подачи рапорта в два клика и использования удостоверения военнослужащего до получения документа УБД или заказа боеприпасов. Релиз приложения планировали на лето.