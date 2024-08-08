Аналитики ISW говорят, что украинские войска продвинулись до 10 км вглубь Курской области РФ
Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.
Источник: ISW
Дословно: "Подтверждено, что 7 августа украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области России на фоне продолжения механизированных наступательных операций на российской территории".
Детали: В обзоре отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, свидетельствуют, что якобы украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы.
Подтвержденные на данный момент масштабы и местонахождение украинского продвижения в Курской области указывают на то, что якобы украинские войска проникли, по меньшей мере, через две российские оборонительные линии и опорный пункт.
Дословно: "Реакция Кремля на украинские наступательные действия в Курской области до сих пор была противоречивой, поскольку российские чиновники пытаются найти баланс между представлением этих усилий как заметной эскалации со стороны Украины и избежанием преувеличения их потенциальных последствий и риском внутреннего недовольства".
Ключевые выводы ISW за 7 августа:
- Украинские войска продвинулись на 10 километров вглубь Курской области России на фоне продолжения механизированных наступательных операций на российской территории 7 августа.
- Реакция Кремля на украинские наступательные действия в Курской области до сих пор была противоречивой, поскольку российские чиновники пытаются найти баланс между представлением этих усилий как заметной украинской эскалации и избежанием преувеличения ее потенциальных последствий и риском внутреннего недовольства.
- Отдельные российские так называемые военные блогеры подвергли резкой критике российское военное командование за то, что оно не выявило подготовку к наступательным операциям Украины в Курской области или не предотвратило их.
- Как сообщается, украинские войска использовали FPV-беспилотник, чтобы сбить российский вертолет Ми-28 над Курской областью, что свидетельствует о том, что украинские войска продолжают успешно адаптировать свои возможности в сфере беспилотных летательных аппаратов.
- Некоторые российские "военные" блогеры подвергли резкой критике военное командование РФ за то, что оно не выявило подготовку к наступательным операциям Украины в Курской области и не предотвратило их.
- Начальник Главного управления военной разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов 7 августа оценил, что российский наступательный потенциал достигнет кульминации в течение полутора-двух месяцев, что в целом совпадает с оценкой ISW относительно текущего наступательного потенциала России.
- Глава Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Даниэль Белл заявила, что Россия пытала 95% украинских военнопленных, находящихся в российских тюрьмах.
- Центральная избирательная комиссия Молдовы объявила 7 августа, что не зарегистрирует прокремлевский избирательный блок "Победа" на президентских выборах и референдуме в октябре 2024 года.
- Российский суд 7 августа приговорил Андрея Куршина, администратора Telegram-канала российского ультранационалистического блогера "Москва зовет", к шести с половиной годам лишения свободы за публикацию "фейковой" информации о российских военных.
- Украинские силы недавно восстановили позиции к югу от Часового Яра, а российские войска продвинулись на северо-восток от Северска, на юго-запад от Донецка и в приграничной зоне Донецкой и Запорожской областей.
- Подразделения боевого резерва российской армии продолжают вербовку.