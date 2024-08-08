Аналитики ISW говорят, что украинские войска продвинулись до 10 км вглубь Курской области РФ

Специалисты Института изучения войны (ISW), проанализировав собранные данные, подтверждают продвижение якобы украинских войск до 10 километров вглубь российской Курской области.

Источник: ISW

Дословно: "Подтверждено, что 7 августа украинские войска продвинулись до 10 километров вглубь Курской области России на фоне продолжения механизированных наступательных операций на российской территории".

Реклама:

Детали: В обзоре отмечают, что геолокационные кадры, опубликованные 6 и 7 августа, свидетельствуют, что якобы украинская бронетехника вышла на позиции вдоль трассы 38К-030 примерно в 10 километрах от международной границы.

Подтвержденные на данный момент масштабы и местонахождение украинского продвижения в Курской области указывают на то, что якобы украинские войска проникли, по меньшей мере, через две российские оборонительные линии и опорный пункт.

Дословно: "Реакция Кремля на украинские наступательные действия в Курской области до сих пор была противоречивой, поскольку российские чиновники пытаются найти баланс между представлением этих усилий как заметной эскалации со стороны Украины и избежанием преувеличения их потенциальных последствий и риском внутреннего недовольства".

ВИДЕО ДНЯ

Ключевые выводы ISW за 7 августа: