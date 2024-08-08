Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Генштаб: Россияне пытаются продвинуться возле Часового Яра и штурмуют Покровское направление

Станислав ПогориловЧетверг, 8 августа 2024, 08:39
Генштаб: Россияне пытаются продвинуться возле Часового Яра и штурмуют Покровское направление
Фото: Getty Images

За прошедшие сутки российские войска сосредотачивали свои атаки возле Часового Яра на Краматорском направлении и штурмовали Покровское направление возле 10 населенных пунктов, за сутки произошло 96 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении количество атак за сутки возросло до трех. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Волчанска и Тихого.

Реклама:

На Купянском направлении произошло пять попыток россиян продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку Новосергиевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского и Переездного.

ВИДЕО ДНЯ

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз - все свои усилия сосредоточили вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара НАРами.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецка. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский агрессор нанес 19 авиаударов - сбросил более трех десятков управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники отбили 28 штурмовых действий в районах десяти различных населенных пунктов. Воздвиженка, Желанное, Карловка и Гродовка - основные направления сосредоточения усилий оккупантов. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском направлении российские войска совершили две попытки продвижения со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Роботино.

На Приднепровском направлении все четыре атаки захватчиков не имели успеха.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наносит авиаудары.

Наши воины активными действиями и в дальнейшем истощают боевой потенциал врага на линии боевого столкновения и в тылу.

Вооруженные силывойнаРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
Вооруженные силы
Президент подписал закон о восстановлении военных в звании: это должно усилить ВСУ
Генштаб: Россияне атаковали 10 направлений фронта, за сутки - более 130 боевых столкновений
В Чехии приговорили добровольца ВСУ к 7 годам тюрьмы за мародерство в Украине
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: