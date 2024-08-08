Генштаб: Россияне пытаются продвинуться возле Часового Яра и штурмуют Покровское направление

За прошедшие сутки российские войска сосредотачивали свои атаки возле Часового Яра на Краматорском направлении и штурмовали Покровское направление возле 10 населенных пунктов, за сутки произошло 96 боевых столкновений.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Детали: На Харьковском направлении количество атак за сутки возросло до трех. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Волчанска и Тихого.

Реклама:

На Купянском направлении произошло пять попыток россиян продвинуться вблизи Петропавловки, Колесниковки и в сторону Новоосиново.

На Лиманском направлении враг атаковал 12 раз неподалеку Новосергиевки, Макеевки, Невского, Торского и в Серебрянском лесу.

На Северском направлении украинские защитники отражали шесть штурмовых действий российских захватчиков вблизи Спирного, Верхнекаменского и Переездного.

ВИДЕО ДНЯ

На Краматорском направлении оккупанты атаковали семь раз - все свои усилия сосредоточили вблизи Часового Яра. Там же нанесли два авиаудара НАРами.

На Торецком направлении враг совершил 11 атак в районах Северного, Нью-Йорка, Железного и Торецка. По Торецку и прилегающих к нему территориях российский агрессор нанес 19 авиаударов - сбросил более трех десятков управляемых бомб.

На Покровском направлении наши защитники отбили 28 штурмовых действий в районах десяти различных населенных пунктов. Воздвиженка, Желанное, Карловка и Гродовка - основные направления сосредоточения усилий оккупантов. При поддержке авиации, россияне пытались вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили пять вражеских атак у Красногоровки, Константиновки и Парасковиевки.

На Времовском направлении российские войска совершили две попытки продвижения со стороны Владимировки.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение в районе Роботино.

На Приднепровском направлении все четыре атаки захватчиков не имели успеха.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наносит авиаудары.

Наши воины активными действиями и в дальнейшем истощают боевой потенциал врага на линии боевого столкновения и в тылу.