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Задержанную россиянами Ление Умерову планируют "судить" в Москве

Алена МазуренкоЧетверг, 8 августа 2024, 09:51
Задержанную россиянами Ление Умерову планируют судить в Москве
Ление Умерова. Фото: брат Ление Умеровой Азиз в Facebook

Крымская татарка, гражданка Украины Ление Умерова, которую Россия обвиняет в шпионаже, в письме сообщила, что россияне планируют судить ее осенью в Москве.

Источник: брат Ление Умеровой Азиз в Facebook

Прямая речь: "Мне по делу заменили следователя и недавно водили на знакомство. Ничего важного, но говорит, что основной суд ориентировочно будет осенью.

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Также, что судить меня будут в Москве, а не на Кавказе, но я не уверена в этом на 100%".

 

Напомним:

  • 4 декабря 2022 года российские силовики задержали 25-летнюю крымскую татарку Ление Умерову после пересечения грузино-российской границы, когда она пыталась вернуться во временно оккупированный Крым для ухода за онкобольным отцом. Ее обвинили в якобы нарушении правил режимной зоны.
  • Лефортовский суд Москвы арестовал Умерову по обвинению в шпионаже.

крымские татарыРосcия
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