Задержанную россиянами Ление Умерову планируют "судить" в Москве

Крымская татарка, гражданка Украины Ление Умерова, которую Россия обвиняет в шпионаже, в письме сообщила, что россияне планируют судить ее осенью в Москве.

Источник: брат Ление Умеровой Азиз в Facebook

Прямая речь: "Мне по делу заменили следователя и недавно водили на знакомство. Ничего важного, но говорит, что основной суд ориентировочно будет осенью.

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Также, что судить меня будут в Москве, а не на Кавказе, но я не уверена в этом на 100%".

Напомним: