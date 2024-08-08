Подозреваемый в оправдании войны депутат от "ОПЗЖ" пытался сбежать из Украины

На Закарпатье при попытке незаконного пересечения границы со Словакией задержали депутата Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" Владимира Гончарова, которому уже объявляли подозрение в оправдании военных преступлений России и отрицании вооруженной агрессии против Украины.

Источник: Управление СБ Украины в Черкасской области, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "В результате комплексных мероприятий при попытке незаконного пересечения границы Украины со Словакией был задержан депутат Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ"".

Реклама:

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о депутате Чигиринского городского совета от "ОПЗЖ" Владимире Гончарове.

ФОТО: ИСТОЧНИК УП

Отмечается, что в марте 2024 года СБУ сообщила ему о подозрении за оправдание военных преступлений РФ и отрицание вооруженной агрессии против Украины. По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения фигурант публично поддерживал политику Кремля. Распространял враждебные нарративы по общественно-политической ситуации в стране среди собственного окружения. Делился в переписках видеороликами, рилсами и месседжами открытой российской пропаганды и враждебных ИПСО.

ФОТО: СБУ

Также правоохранители установили, что подозреваемый вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником, который сейчас скрывается от правосудия в России.

ВИДЕО ДНЯ

Во время переписки с бывшим "регионалом" задержанный посылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны на территории прифронтовых регионов, чем дискредитировал украинских военных.

Находясь под ночным домашним арестом, он решил сбежать за границу. После задержания суд ужесточил меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.