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Подозреваемый в оправдании войны депутат от "ОПЗЖ" пытался сбежать из Украины

Анастасия Проц, Валентина РоманенкоЧетверг, 8 августа 2024, 11:28
Подозреваемый в оправдании войны депутат от ОПЗЖ пытался сбежать из Украины
ФОТО: СБУ

На Закарпатье при попытке незаконного пересечения границы со Словакией задержали депутата Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ" Владимира Гончарова, которому уже объявляли подозрение в оправдании военных преступлений России и отрицании вооруженной агрессии против Украины.

Источник: Управление СБ Украины в Черкасской области, источник "Украинской правды" в правоохранительных органах

Дословно: "В результате комплексных мероприятий при попытке незаконного пересечения границы Украины со Словакией был задержан депутат Чигиринского городского совета от запрещенной партии "ОПЗЖ"".

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Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о депутате Чигиринского городского совета от "ОПЗЖ" Владимире Гончарове.

 
ФОТО: ИСТОЧНИК УП

Отмечается, что в марте 2024 года СБУ сообщила ему о подозрении за оправдание военных преступлений РФ и отрицание вооруженной агрессии против Украины. По данным следствия, с начала полномасштабного вторжения фигурант публично поддерживал политику Кремля. Распространял враждебные нарративы по общественно-политической ситуации в стране среди собственного окружения. Делился в переписках видеороликами, рилсами и месседжами открытой российской пропаганды и враждебных ИПСО.

 
ФОТО: СБУ

Также правоохранители установили, что подозреваемый вышел на связь с бывшим народным депутатом Украины от запрещенной "Партии регионов" Владимиром Олейником, который сейчас скрывается от правосудия в России.

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Во время переписки с бывшим "регионалом" задержанный посылал дезинформацию о Силах безопасности и обороны на территории прифронтовых регионов, чем дискредитировал украинских военных.

Находясь под ночным домашним арестом, он решил сбежать за границу. После задержания суд ужесточил меру пресечения - круглосуточный домашний арест с ношением электронного браслета.

ЗакарпатьеОПЗЖСБУЧеркасская область
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