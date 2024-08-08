В Украине заработало мобильное приложение "Армия+", благодаря которому военнослужащие смогут отправлять командирам электронные рапорты.

Источник: журналистка "Украинской правды" со ссылкой на выступления президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля во время презентации приложения

Прямая речь Зеленского: "С сегодняшнего дня (8 августа – УП) будет работать приложение "Армия+". Стартует оно с базовой функции - это электронные рапорты. За несколько минут и кликов можно будет сделать то, что сейчас занимает часы или даже дни. Также в приложении будет АрмияID (электронные удостоверения военных – УП) и опрос (бойцов – УП), чтобы видеть реальную ситуацию с обеспечением наших подразделений. Впоследствии будем наполнять его новыми функциями".

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Детали: Зеленский отметил, что цель приложения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Президент подчеркнул, что на следующих этапах развития "Армии+" в приложении должны появиться и другие функции, которые помогут воинам реализовать все необходимые социальные и коммуникативные потребности.

В частности, по его словам, в приложении будут курсы и учебные программы для бойцов. Зеленский также добавил, что в "Армии+" будет обеспечена надежная коммуникация между воинами - созданы защищенные чаты.

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В свою очередь премьер-министр отметил, что 30 июля правительство отдельным постановлением унормировало работу приложения "Армия+". По его словам, сервисы уже начинают работать, ими могут пользоваться военные.

Предыстория:

17 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. Сейчас 3,3 миллиона военнообязанных обновили военно-учетные данные в приложении.

7 августа президент Владимир Зеленский анонсировал запуск мобильного приложения "Армия+", которое должно значительно облегчить жизнь военнослужащих и их командования.

Читать больше в материале "Экономической правды": "Человек будет знать, на учете ли он в ТЦК, имеет бронирование или отсрочку". Как будут работать "Армия+" и другие цифровые инструменты для ВСУ