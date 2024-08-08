Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

В Украине заработало приложение "Армия+" для военных: первая функция – электронные рапорты

Ангелина СтрашкуличЧетверг, 8 августа 2024, 14:08
В Украине заработало приложение Армия+ для военных: первая функция – электронные рапорты
ФОТО: MIL.IN.UA

В Украине заработало мобильное приложение "Армия+", благодаря которому военнослужащие смогут отправлять командирам электронные рапорты.

Источник: журналистка "Украинской правды" со ссылкой на выступления президента Владимира Зеленского и премьер-министра Дениса Шмыгаля во время презентации приложения

Прямая речь Зеленского: "С сегодняшнего дня (8 августа – УП) будет работать приложение "Армия+". Стартует оно с базовой функции - это электронные рапорты. За несколько минут и кликов можно будет сделать то, что сейчас занимает часы или даже дни. Также в приложении будет АрмияID (электронные удостоверения военных – УП) и опрос (бойцов – УП), чтобы видеть реальную ситуацию с обеспечением наших подразделений. Впоследствии будем наполнять его новыми функциями".

Реклама:

Детали: Зеленский отметил, что цель приложения – освободить украинскую армию от бумажной работы, чтобы командиры и солдаты не тратили свое время на "устаревшую и никому ненужную" бюрократию.

Президент подчеркнул, что на следующих этапах развития "Армии+" в приложении должны появиться и другие функции, которые помогут воинам реализовать все необходимые социальные и коммуникативные потребности.

В частности, по его словам, в приложении будут курсы и учебные программы для бойцов. Зеленский также добавил, что в "Армии+" будет обеспечена надежная коммуникация между воинами - созданы защищенные чаты.

ВИДЕО ДНЯ

В свою очередь премьер-министр отметил, что 30 июля правительство отдельным постановлением унормировало работу приложения "Армия+". По его словам, сервисы уже начинают работать, ими могут пользоваться военные.

Предыстория:

  • 17 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+" для военнообязанных, призывников и резервистов. Сейчас 3,3 миллиона военнообязанных обновили военно-учетные данные в приложении.
  • 7 августа президент Владимир Зеленский анонсировал запуск мобильного приложения "Армия+", которое должно значительно облегчить жизнь военнослужащих и их командования.

Читать больше в материале "Экономической правды": "Человек будет знать, на учете ли он в ТЦК, имеет бронирование или отсрочку". Как будут работать "Армия+" и другие цифровые инструменты для ВСУ

ЗеленскийдиджитализацияВооруженные силы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трамп рассказал Маску, как предостерегал Путина от вторжения в Украину

Мобилизационный возраст должен быть от 20 до 50 лет – нардеп-полковник СБУ

фото, обновленоАвтобус с детьми перевернулся в Хмельницкой области: погибла 12-летняя девочка и учительница

Полумиллионная взятка: меры пресечения получили еще трое фигурантов дела экс-замминистра

"Исторически, блестяще, красиво" – сенаторы США прокомментировали операцию ВСУ в Курской области

ISW: Путин перекладывает на других ответственность за события в Курской области

Все новости...
Лукашенко поразмышлял о последствиях краха России
Разорванное лицо, весь в бинтах и крови: пропаганда РФ показала раненого "военкора"
Россияне закрыли три железнодорожные вокзалы в Курской области из-за боевых действий
Путин вызвал по видеосвязи курского губернатора и потребовал от него "мужества"
Последние новости
12:24
Рушди, Спивак, Господинов: 31-й Форум Издателей объявил звездных гостей и программу
12:20
Украинские разработчики показали подробности долгожданной игры S.T.A.L.K.E.R. 2
12:17
Британия не разрешила Украине бить Storm Shadow во время наступления в Курской области – Telegraph
12:15
В приграничье Сумской области ввели жесткие ограничения на перемещение
12:14
"Такая практика уже происходила": глава НБУ не исключил изменения условий по эмиссионным ОВГЗ
12:11
"Сейчас в безопасности, которой очень не хватало": из оккупации в Украину вернули еще шестерых детей
12:05
Таможенники передали "Азову" российские автозапчасти на почти 6 миллионов
12:01
YouTube Music запускает функцию "Личное радио", которая позволит делиться любимыми песнями
12:00
видеоПолковник СБУ Костенко объяснил причины украинского наступления на Курскую область
11:53
Глава НБУ рассказал, почему обесценивается гривня и кто будет покрывать дефицит бюджета
Все новости...
Реклама:
Реклама: