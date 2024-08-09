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Президент Мексики отклонил просьбу Украины об аресте Путина

Ольга ГлущенкоПятница, 9 августа 2024, 00:30
Президент Мексики отклонил просьбу Украины об аресте Путина
Андрес Мануэль Лопес Обрадор, фото: Getty Images

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор отклонил в четверг просьбу украинской стороны арестовать правителя России Владимира Путина, если тот будет присутствовать на инаугурации нового президента Мексики в октябре.

Источник: Обрадор во время пресс-конференции, цитирует Reuters

Прямая речь: "Мы не можем этого сделать. Это не от нас зависит".

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Что предшествовало: Украина обратилась к правительству Мексики с просьбой арестовать Путина, в соответствии с ордером Международного уголовного суда, если он приедет на инаугурацию президента Клаудии Шейнбаум 1 октября.

Предыстория:

  • Ранее стало известно, что команда новоизбранного президента Мексики Клаудии Шейнбаум в координации с министром иностранных дел Хуаном Рамоном де ла Фуэнте начала рассылать приглашения президентам разных стран на инаугурацию Шейнбаум, которая состоится 1 октября. Одно из официальных приглашений поступило Путину.
  • В марте 2023 года в Международном уголовном суде выдали ордер на арест президента России Владимира Путина, считая его виновным в незаконной депортации тысяч детей из Украины.
  • Выдача ордера означает, что Путина могут арестовать, если он поедет в любую страну-член МУС.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого недостаточно

МексикаПутинарест
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