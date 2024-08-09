Трамп и Харрис согласились на дебаты на ABC 10 сентября

Кандидаты в президенты США Дональд Трамп и Камала Харрис проведут дебаты на телеканале ABC 10 сентября.

Источник: АВС в сети Х, CNN

Дословно ABC: "ABC News примет дебаты кандидатов в президенты 10 сентября на телеканале ABC. Вице-президент Харрис и бывший президент Трамп подтвердили, что примут участие в дебатах на ABC".

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Детали: CNN отмечает, что Трамп во время выступления на пресс-конференции в своем имении Мар-а-Лаго во Флориде сказал, что "с нетерпением" ждет дебатов с вице-президентом, и что он договорился о предстоящих датах дебатов: с Fox News 4 сентября, с ABC 10 сентября и с NBC 25 сентября.

Трамп добавил, что "мелкие детали" все еще уточняются, в частности это касается аудитории и места проведения. Он также выразил сомнение, что Харрис согласится на все условия дебатов.

Харрис, которая ранее согласилась на дебаты на ABC, подтвердила свое участие позже в четверг и сказала, что будет "счастлива" обсудить дальнейшие дебаты.

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Отвечая на вопрос, будет ли она открыта к другим дебатам, о которых говорил Трамп, Харрис сказала: "Я буду рада вести разговор о дополнительных дебатах после 10 сентября".

Что предшествовало: Ранее Трамп заявил, что согласился на дебаты с Харрис 4 сентября на мероприятии, которое будет модерировать телеканал Fox News.

Харрис не согласилась на предложение Трампа о дебатах, которые будет модерировать телеканал Fox News.