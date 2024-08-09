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Россияне заявили о массированной дроновой атаке на Белгородщину: горело промпредприятие

Ирина БалачукПятница, 9 августа 2024, 07:13
Россияне заявили о массированной дроновой атаке на Белгородщину: горело промпредприятие
Скриншот с google.maps

Губернатор Белгородской области РФ заявил, что регион якобы подвергся массированной атаке ВСУ с помощью беспилотников, в результате чего горел ангар промпредприятия и пострадали два дома.

Источник: губернатор Вячеслав Гладков в Telegram

Прямая речь чиновника: "Всего над территорией области силами ПВО сбито 29 БПЛА самолетного типа.

В городе Старый Оскол в двух частных домах выбиты окна и посечены кровли, фасады и заборы, а также один легковой автомобиль.

В городе Новый Оскол в результате атаки БПЛА загорелся ангар на территории промышленного предприятия. Сотрудники МЧС, прибывшие на место, ликвидировали возгорание".

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Детали: По словам Гладкова, обошлось без пострадавших. На местах работают оперативные службы.

Дополнено: Позже российское Минобороны сообщило о якобы перехвате и уничтожении за ночь 75 БПЛА. Ведомство утверждает, что 26 беспилотников якобы сбили над Белгородской, 19 – над Липецкой, 7 – над Курской, 5 – над Брянской, 4 – над Воронежской и 1 над Орловской областями РФ.

Кроме того, якобы 5 дронов уничтожили над временно оккупированным Крымом и 8 – над акваторией Черного моря.

Также оккупанты утверждают, что в акватории Черного моря уничтожили 7 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

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Предыстория: 

  • Ранее российские власти заявили о массированной атаке беспилотников на Липецк Липецкой области РФ, в результате которой произошла детонация взрывоопасных объектов, а также получил повреждения объект энергетической инфраструктуры. Впоследствии в Липецком округе ввели режим чрезвычайной ситуации.

Росcиябеспилотникивойна
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