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В Генштабе подтвердили удар по военному аэродрому "Липецк": поражены склады с авиабомбами

Станислав Погорилов, Валентина РоманенкоПятница, 9 августа 2024, 10:20
В Генштабе подтвердили удар по военному аэродрому Липецк: поражены склады с авиабомбами
Фото: снимок пожара на аэродроме "Липецк" со спутника NASA, "Радио Свобода"

Силы обороны в ночь на 9 августа нанесли удар по российскому военному аэродрому "Липецк", где базируются самолеты Су-34, Су-35 и МиГ-31.

Источник: Генштаб ВСУ, источники в СБУ

Дословно Генштаб ВСУ: "Сегодня ночью Силы обороны Украины нанесли удар по аэродрому "Липецк" (Липецкая область, РФ). В ходе атаки поражены склады с управляемыми авиационными бомбами и еще ряд других объектов в районе аэропорта. Зафиксировано несколько источников возгорания, поднялся сильный пожар и наблюдалась многократная детонация".

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Детали: Сообщается, что результаты поражения по самолетам на аэродроме еще уточняются.

Также в Генштабе сообщили, что подразделения ВСУ нанесли удары по зенитным ракетным дивизионам РФ на временно оккупированной территории Донецкой области.

В частности, боевая работа осуществлялась по трем радарам противника: двум - от комплексов С-350 и одному С-300. Подтверждено точное попадание и уничтожение одного радара ЗРК С-350.

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"Относительно других двух целей информация пока уточняется. В то же время, зафиксировано прекращение работы всех трех радаров врага после ударов", - сообщили в Генштабе.

Видео из российских соцсетей

Больше деталей: Источники в СБУ сообщили, что удар был нанесен по российскому военному аэродрому "Липецк-2". Там находилось несколько десятков истребителей, вертолеты и размещались склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб.

После удара украинских дронов произошел мощный взрыв, который вызвал цепную детонацию и масштабный пожар на значительной части аэродрома. Местные власти подтвердили факт детонации и объявили эвакуацию жителей близлежащих населенных пунктов.

Также, по данным источников, "большинство самолетов, размещенных на военном аэродроме "Липецк - 2" взлететь не успели".

Напомним: Перед этим сообщалось, что в Липецкой области России в результате дроновой атаки загорелся военный аэродром, губернатор заявил о "детонации взрывоопасных объектов", повреждении энергообъекта и 6 пострадавших.

Вооруженные силывойнаУкраинаРосcия
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