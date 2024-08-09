Дроновая атака: в Липецкой области РФ загорелся военный аэродром

В Липецкой области России результате дроновой атаки загорелся военный аэродром, губернатор заявил о "детонация взрывоопасных объектов", повреждении энергообъекта и 6 пострадавших

Источник: российские пропагандистские издания РИА Новости, РБК и ТАСС, МЧС по Липецкой области и губернатор региона Игорь Артамонов в Telegram

Дословно из сообщения МЧС: "Возгорание на военном аэродроме по третьему номеру".

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Детали: Сообщается, что аэродром находится вблизи населенных пунктов, в которых ранее была объявлена эвакуация.

У Липецькій області Росії у результаті дронової атаки загорівся військовий аеродром. Російський Telegram-канал Astra опублікував відео, яке, як стверджується, зняте саме неподалік летовища. pic.twitter.com/ETGt5lYhkZ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Прямая речь Артамонова: "Произошла детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений. На месте происшествия работают все экстренные службы".

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Детали: Также, по его словам, а результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры и есть нарушения электроснабжения.

Артамонов добавил, что пострадали 6 человек, они госпитализированы.

Позже губернатор уточнил, что число пострадавших возросло до 9 человек.

Дополнено: Позже российское Минобороны сообщило о якобы перехвате и уничтожении за ночь 75 БПЛА. Ведомство утверждает, что 26 беспилотников якобы сбили над Белгородской, 19 – над Липецкой, 7 – над Курской, 5 – над Брянской, 4 – над Воронежской и 1 над Орловской областями РФ.

Кроме того, якобы 5 дронов уничтожили над временно оккупированным Крымом и 8 – над акваторией Черного моря.



Также оккупанты утверждают, что в акватории Черного моря уничтожили 7 безэкипажных катеров, следовавших в направлении Крыма.

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