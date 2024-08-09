Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

зірковий факап-стендап

Баляндраси

Дрон СБУ попал еще в один российский вертолет в Курской области – источник

Валентина РоманенкоПятница, 9 августа 2024, 11:22
Дрон СБУ попал еще в один российский вертолет в Курской области – источник
скриншот

Служба безопасности Украины поразила еще один российский вертолет на территории Курской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Прямая речь: "Спецслужба отработала еще одну цель с помощью FPV-дрона в "Курской народной республике". На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" Службы безопасности поражает вертолет в момент его полета".

Реклама:

Детали: На днях СБУ уже подбила дроном российский вертолет Ми-8.

СБУбеспилотникивойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

WSJ: Россия выводит часть войск из Украины, чтобы перебросить на Курск

Байден прокомментировал наступление на Курскую область: создает Путину "настоящую дилемму"

футбол"Динамо" победило "Рейнджерс" и идет дальше в квалификации Лиги чемпионов

Министр обороны Литвы: Россия перебрасывает войска в Курскую область из Калининграда

Во время выполнения боевого задания погиб летчик Александр Мигуля

Взятка в $500 тысяч: СБУ опубликовала перехваченные разговоры заместителя министра энергетики

Все новости...
СБУ
Подозреваемый в оправдании войны депутат от "ОПЗЖ" пытался сбежать из Украины
СБУ заявила о задержании очередного поджигателя военных авто – им оказался фитнес-тренер
Следили за расположением ВСУ и готовили ракетные удары: СБУ разоблачила агентов ФСБ в 6 областях
Последние новости
09:13
Атака дронов: на Житомирщине под удар россиян попал инфраструктурный объект
09:08
Прокуратура Литвы расследует более 50 дел о нарушении санкций против РФ и Беларуси
09:06
08:58
Пентагон пристально следит за сотрудничеством России с Ираном, КНДР и Китаем
08:56
Ночью над Украиной сбили 17 из 23 "Шахедов" – Олещук
08:38
Украина и Британия начали работу над соглашением о 100-летнем партнерстве
08:37
Россияне заявили об атаке на три аэродрома: Минобороны РФ говорит, что сбили 117 дронов  
08:36
РосСМИ: Эвакуированных из Курской области российских срочников заставляют идти на фронт
08:17
Боррель о Курщине: ЕС полностью поддерживает борьбу украинцев
07:58
ВСУ отминусовали еще 1 240 оккупантов и 57 артсистем за сутки
Все новости...
Реклама:
Реклама: