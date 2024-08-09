Дрон СБУ попал еще в один российский вертолет в Курской области – источник

Служба безопасности Украины поразила еще один российский вертолет на территории Курской области РФ.

Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ

Прямая речь: "Спецслужба отработала еще одну цель с помощью FPV-дрона в "Курской народной республике". На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" Службы безопасности поражает вертолет в момент его полета".

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"Служба божа України" доганяє кармою черговий російський гелікоптер pic.twitter.com/91Lb5jccCH — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024

Детали: На днях СБУ уже подбила дроном российский вертолет Ми-8.