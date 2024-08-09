Дрон СБУ попал еще в один российский вертолет в Курской области – источник
Пятница, 9 августа 2024, 11:22
Служба безопасности Украины поразила еще один российский вертолет на территории Курской области РФ.
Источник: собеседник "Украинской правды" в СБУ
Прямая речь: "Спецслужба отработала еще одну цель с помощью FPV-дрона в "Курской народной республике". На видео видно, как беспилотник ЦСО "А" Службы безопасности поражает вертолет в момент его полета".
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"Служба божа України" доганяє кармою черговий російський гелікоптер pic.twitter.com/91Lb5jccCH— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) August 9, 2024
Детали: На днях СБУ уже подбила дроном российский вертолет Ми-8.