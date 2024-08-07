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Украинский FPV-дрон впервые в истории поразил российский вертолет в воздухе – источник

Ирина БалачукСреда, 7 августа 2024, 12:58
Украинский FPV-дрон впервые в истории поразил российский вертолет в воздухе – источник
Скриншот из видео

FPV-дрон-камикадзе повредил российский ударный вертолет Ми-28 в Курской области 6 августа; по данным источников УП, за этим стоят спецназовцы СБУ.

Источник: Милитарный, который проанализировал сообщения ряда российских военных в Telegram, источник "Украинской правды" в СБУ 

Детали: В частности, о поражении написал блогер Алексей Земцов, который ведет Telegram-канал "Воевода вещает". Он не уточнил конкретную модель, лишь отметил, что после поражения экипажу удалось отвести и посадить борт. Земцов утверждает, что экипаж жив, а вертолет отправили на ремонт.

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Сообщается, что в закрытых Telegram-каналах опубликовали видео и стопкадры с видео захода FPV-дрона в хвостовую часть вертолета. Там также пишут, что хвостовая часть напоминает хвост Ми-28.

По данным источников УП, российский вертолет с помощью FPV-дрона подбили спецназовцы СБУ.

Собеседник издания уточнил, что речь идет о воинах Центра спецопераций "А", которые попали во вражеский Ми-28 над Курской областью РФ.

ВИДЕО ДНЯ

"На видео хорошо видно, что дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины... У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", – отметил информированный источник в СБУ.

Для справки: Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, воздушных целей и живой силы противника. 

Предыстория:

  • 6 августа российские власти сообщили о якобы массированной атаке беспилотниками и ракетами со стороны Украины на Курскую область.
  • Позже Минобороны РФ сообщило, что к госгранице с Украиной в Курской области выдвигаются резервы российской группировки войск.
  • Военно-аналитический проект DeepState опубликовал фотографии вероятно уничтоженной техники россиян в Курской области, куда, по некоторым сообщениям, во вторник прорвались украинские войска. Среди подбитой техники был, в частности, и вертолет Ка-52.

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