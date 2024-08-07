Украинский FPV-дрон впервые в истории поразил российский вертолет в воздухе – источник

FPV-дрон-камикадзе повредил российский ударный вертолет Ми-28 в Курской области 6 августа; по данным источников УП, за этим стоят спецназовцы СБУ.

Источник: Милитарный, который проанализировал сообщения ряда российских военных в Telegram, источник "Украинской правды" в СБУ

Детали: В частности, о поражении написал блогер Алексей Земцов, который ведет Telegram-канал "Воевода вещает". Он не уточнил конкретную модель, лишь отметил, что после поражения экипажу удалось отвести и посадить борт. Земцов утверждает, что экипаж жив, а вертолет отправили на ремонт.

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Сообщается, что в закрытых Telegram-каналах опубликовали видео и стопкадры с видео захода FPV-дрона в хвостовую часть вертолета. Там также пишут, что хвостовая часть напоминает хвост Ми-28.

По данным источников УП, российский вертолет с помощью FPV-дрона подбили спецназовцы СБУ.

Собеседник издания уточнил, что речь идет о воинах Центра спецопераций "А", которые попали во вражеский Ми-28 над Курской областью РФ.

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"На видео хорошо видно, что дрон СБУ попадает прямо в задний винт вражеской машины... У нас для россиян еще много неожиданных сюрпризов", – отметил информированный источник в СБУ.

Для справки: Ми-28 – ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения бронетехники, воздушных целей и живой силы противника.

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