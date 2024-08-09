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Количество жертв в Константиновке достигло 14, ранены 43 человека

Евгений КизиловПятница, 9 августа 2024, 17:40
Количество жертв в Константиновке достигло 14, ранены 43 человека
Последствия удара по Константиновке. фото: гсчс

По последним данным, в результате ракетного удара россиян по торговому центру в Константиновке Донецкой области погибли по меньшей мере 14 человек, еще 43 получили ранения.

Источник: Офис генпрокурора, начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко в эфире телемарафона новостей

Дословно: "Известно о по меньшей мере 14 погибших и 43 раненых в результате вражеского обстрела Константиновки".

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Детали: По словам Осипенко, сейчас 8 тел нуждаются в идентификации. Из них 6 определены как женщины.

Он сообщил также, что удар был нанесен ракетой Х-38. В целом повреждения получили около 29 объектов гражданской инфраструктуры, 12 автомобилей.

На месте продолжается спасательная операция.

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Что предшествовало: В пятницу днем Россия нанесла мощный ракетный удар по торговому центру в центре города Константиновка Донецкой области. В частности, пострадали супермаркет "ЕКО маркет" и отделение почты.

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