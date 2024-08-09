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В Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими

Татьяна ОлейникПятница, 9 августа 2024, 22:29
В Бразилии разбился пассажирский самолет: 62 человека считают погибшими
Фото - издание Globo

В Бразилии, в штате Сан-Паулу 9 августа, разбился пассажирский самолет. На борту находилось 62 человека, которых считают погибшими.

Источник: агентство Reuters, CNN

Детали: Авиакомпания Voepass сообщила, что самолет, который вылетел из Каскавела, штат Парана, направлялся в главный международный аэропорт Сан-Паулу, разбился в городе Виньедо, примерно в 80 километрах к северо-западу от Сан-Паулу. Там добавили, что не могут предоставить более подробную информацию о причинах падения лайнера.

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Бразильский президент Луис Инасио Лула да Силва попросил почтить жертв катастрофы минутой молчания, добавив, что все, кто был на борту, считаются погибшими.

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Обновлено: Впоследствии издание CNN сообщило, что самолет был изготовлен в 2010 году. Авиакомпания его приобрела в 2022 году. Кроме того, из регистрации самолета известно, что ранее ему уже отказывали в эксплуатации.

Бразилияавиакатастрофы
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