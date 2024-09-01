Боррель отреагировал на удар РФ по Харькову, в результате которого погибли 6 человек

Высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель отреагировал на российский удар по Харькову, в результате которого погибли 6 человек и еще 97 получили ранения.

Источник: Боррель в сети Х

Прямая речь: "Шокирующее количество жертв от вчерашних российских бомбардировок жилого дома".

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"Именно из-за таких нападений на гражданские цели во время наших неформальных встреч министров ЕС Украина снова попросила отменить ограничения на использование западного оружия для самообороны".

Детали: Боррель добавил, что в то же время российских журналистов, которые публикуют новости о войне, приговаривают к тюремному заключению.

Прямая речь: "ЕС осуждает использование законов о цензуре для криминализации и заключения тех, кто выступает против войны и разоблачает российские зверства".

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория: Днем 30 августа российские оккупанты ударили по Харькову модифицированными управляемыми авиабомбами УМПБ Д-30.