Дроны атаковали две электростанции в России и московский НПЗ

Ночью 1 сентября во время массированной атаки беспилотников на российские области была атакованы и две ГРЭС в Московской и Тверской областях, а также московский НПЗ.

Источник: российское пропагандистское издание РИА-Новости со ссылкой на местные власти города Кашира, российские паблики, мэр Москвы Сергей Собянин

Детали: Отмечается, что ночью якобы была предпринята попытка атаки 3 беспилотниками территории Каширской ГРЭС.

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Традиционно российские власти говорят, что "жертв и разрушений нет, пожара не произошло".

Вместе с тем российские паблики публикуют фото и видео местных жителей, на которых видно прилет на территорию ГРЭС.

Каширская ГРЭС расположена на берегу Оки в городе Кашира Московской области.

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Обновлено: Телеграмм-канал Astra сообщил о двух пожарах после атаки БпЛА в Тверской области - атакованы ГРЭС и газораспределительная сеть, расположенная в нескольких километрах от нее.

Об этом свидетельствуют видео местных жителей.

Так, после атаки БпЛА в Конаково Тверской области пожар возник возле местной ГРЭС и возле газораспределительной сети (ГРС) "Конаково", которая является технологической частью магистрального газопровода "КГМО-Конаково".

Собянин заявил, что БпЛА пытались атаковать Московский нефтеперерабатывающий завод.

Прямая речь Собянина: "Сбили беспилотник в районе МНПЗ. Повреждений и пострадавших нет, угрозы работе МНПЗ нет".