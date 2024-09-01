Оккупанты около 10 раз ударили по Харькову - десятки раненых
Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, 44 человека ранены, из них 7 детей.
Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов
Детали: По данным ОВА, есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.
В то время Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.
По словам мэра, один из ударов пришелся по району частной застройки.
Горят несколько дворов, супермаркет. Среди пострадавших есть медики.
Позже в ОВА добавили, что среди поврежденной инфраструктуры - торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.
Обновлено: В ОВА позже обновили данные среди раненых - 41 гражданский, из них 5 детей. Под завалами спорткомплекса могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.
Один человек, который работает там электриком, был заблокирован среди завалов - сейчас он в безопасности.
Возле спорткомплекса зафиксировано не менее 6 прилетов, часть из которых попала в землю.
Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара россиян по Харькову и обратился к мировым лидерам.
В 17:38 Игорь Терехов сообщил о 44 пострадавших, из которых семеро детей, самому маленькому из них три месяца.