Оккупанты около 10 раз ударили по Харькову - десятки раненых

Днем 1 сентября россияне нанесли около 10 ударов по Харькову, 44 человека ранены, из них 7 детей.

Источник: глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, мэр города Игорь Терехов

Детали: По данным ОВА, есть повреждения гражданской инфраструктуры и пострадавшие.

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В то время Воздушные силы предупреждали об угрозе баллистики.

По словам мэра, один из ударов пришелся по району частной застройки.

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Горят несколько дворов, супермаркет. Среди пострадавших есть медики.

Позже в ОВА добавили, что среди поврежденной инфраструктуры - торговый центр, объект спортивной инфраструктуры, жилые дома.

Обновлено: В ОВА позже обновили данные среди раненых - 41 гражданский, из них 5 детей. Под завалами спорткомплекса могут находиться люди, поэтому поисково-спасательные работы продолжаются.

Один человек, который работает там электриком, был заблокирован среди завалов - сейчас он в безопасности.

Возле спорткомплекса зафиксировано не менее 6 прилетов, часть из которых попала в землю.

Президент Владимир Зеленский показал последствия ракетного удара россиян по Харькову и обратился к мировым лидерам.

В 17:38 Игорь Терехов сообщил о 44 пострадавших, из которых семеро детей, самому маленькому из них три месяца.