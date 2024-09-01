В Харьковском университете Воздушных сил произошла катастрофа вертолета: 2 погибших

В авиационной бригаде Харьковского национального университета Воздушных сил во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2, погибли два человека.

Источник: Харьковский национальный университет Воздушных сил имени Ивана Кожедуба

Дословно: "В учебной авиационной бригаде университета во время выполнения учебно-тренировочного полета потерпел катастрофу вертолет Ми-2. Семья университета понесла невосполнимую потерю – экипаж воздушного судна в составе двух человек погиб.

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На месте происшествия работают следователи, профильные эксперты, специалисты специальной комиссии Министерства обороны Украины".

Детали: В университете заверили, что командование заведения и воинской части всесторонне способствует детальному анализу и установлению причин авиационного происшествия. Там также попросили до обнародования результатов расследования "воздержаться от предположений и комментариев".

Что предшествовало: 27 июля во время учебно-тренировочного полета на самолете К-10 Swift погиб курсант Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба.