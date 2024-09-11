Экс-чиновницу Волынской ОВА подозревают в организации схемы незаконного выезда мужчин за границу

Правоохранители задержали бывшую заместительницу председателя Волынской ОВА Мирославу Якимчук и еще семь ее сообщников, которых подозревают в незаконной переправке более 100 военнообязанных мужчин за границу.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины, источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о бывшей заместительнице председателя Волынской областной военной администрации - Мирославе Якимчук.

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Как отмечают в СБУ, во время работы в ОВА бывшая чиновница организовала схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда мужчин за границу. К этой деятельности она привлекла директора местного благотворительного фонда, который оформлял военнообязанных как водителей международных рейсов.

ФОТО: СБУ

С августа 2022 года по апрель 2023 года, под видом оказания волонтерской помощи ВСУ, они организовали незаконную переправку за границу более 100 военнообязанных. Злоумышленники вносили их данные в систему "Шлях", что позволяло выезжать за границу как "волонтеры".

Стоимость услуги составляла около 5 тысяч долларов с человека, деньги передавали через посредников. Отмечается, что для поиска клиентов и передачи средств бывшая чиновница привлекла еще семерых сообщников.

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ФОТО: СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия участников схемы и задержали организатора. Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами незаконной деятельности.

ФОТО: СБУ

"Им инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - отметили в прокуроре.

Сейчас экс-посадовица находится под стражей. Злоумышленнице и ее сообщникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.