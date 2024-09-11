Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Экс-чиновницу Волынской ОВА подозревают в организации схемы незаконного выезда мужчин за границу

Анастасия ПроцСреда, 11 сентября 2024, 13:54
Экс-чиновницу Волынской ОВА подозревают в организации схемы незаконного выезда мужчин за границу
фото: СБУ

Правоохранители задержали бывшую заместительницу председателя Волынской ОВА Мирославу Якимчук и еще семь ее сообщников, которых подозревают в незаконной переправке более 100 военнообязанных мужчин за границу.

Источник: Офис генерального прокурора, Служба безопасности Украины, источники УП в правоохранительных органах

Детали: По данным источников УП в правоохранительных органах, речь идет о бывшей заместительнице председателя Волынской областной военной администрации - Мирославе Якимчук.

Реклама:

Как отмечают в СБУ, во время работы в ОВА бывшая чиновница организовала схему уклонения от мобилизации и нелегального выезда мужчин за границу. К этой деятельности она привлекла директора местного благотворительного фонда, который оформлял военнообязанных как водителей международных рейсов.

 
ФОТО: СБУ

С августа 2022 года по апрель 2023 года, под видом оказания волонтерской помощи ВСУ, они организовали незаконную переправку за границу более 100 военнообязанных. Злоумышленники вносили их данные в систему "Шлях", что позволяло выезжать за границу как "волонтеры".

Стоимость услуги составляла около 5 тысяч долларов с человека, деньги передавали через посредников. Отмечается, что для поиска клиентов и передачи средств бывшая чиновница привлекла еще семерых сообщников.

ВИДЕО ДНЯ
 
ФОТО: СБУ

Сотрудники СБУ задокументировали преступные действия участников схемы и задержали организатора. Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны и ноутбуки с доказательствами незаконной деятельности.

 
ФОТО: СБУ

"Им инкриминируется создание, руководство преступной организацией, а также участие в ней, препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований, а также незаконная переправка лиц через государственную границу Украины (ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 1 ст. 114-1, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 332 УК Украины)", - отметили в прокуроре.

Сейчас экс-посадовица находится под стражей. Злоумышленнице и ее сообщникам грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Волынская областьуклонисты
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Правительство Польши объявило чрезвычайное положение из-за масштабных наводнений: прорвало еще одну дамбу

фотоКинофестиваль в Торонто все же покажет пропагандистский фильм о "хороших оккупантах"

Путин увеличил численность своей армии до 1,5 миллиона военных

В Кремле отреагировали на приглашение Украиной МККК и ООН в Курскую область 

Зеленский о вероятной попытке покушения на Трампа: Рад, что он не пострадал

ГБР завершило расследование госизмены Дубинского и К°

Все новости...
Волынская область
Ночью обстреляли пост охраны Луцкого ТЦК, ранен солдат: нападающего ищут
На Волыни во время конфликта командир взвода застрелил полицейского – СМИ
Российская массированная атака: в Луцке повреждены 2 дома, есть раненый – власти
Последние новости
17:14
Предприниматели смогут проголосовать за главные проблемы бизнеса на платформе "Пульс"
17:07
Наводнения в Европе: количество погибших возросло до 16
17:05
177 тысячам украинцев уже начислили 3 млн грн кэшбэка: когда начнутся выплаты
17:04
В Киевской области застройщик уничтожает старинное городище
17:02
После создания Совета по предпринимательству давление на бизнес возросло – владелец "Текстиль-Контакт"
16:59
ФутболВсе, что нужно знать о Лиге чемпионов 2024/25
16:53
Дания анонсировала поставку Украине второй партии своих истребителей F-16
16:43
"Метинвест" готов к возможной оккупации Покровска, но это ударит по экономике – гендиректор
16:20
Тысячи тропических растений из ботсада Гришка могут не пережить холода из-за отключения электроэнергии
16:20
МИД: Россия боится международных наблюдателей ООН и МККК в Курской области
Все новости...
Реклама:
Реклама: