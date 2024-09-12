Bloomberg: Запад, вероятно, не даст разрешения на дальние удары по РФ до Генассамблеи ООН

Издание Bloomberg пишет, что решение об ослаблении Западом ограничений на удары дальнобойным оружием по целям на территории РФ вероятно не будет принято до встречи мировых лидеров на Генассамблее ООН в США 24 сентября.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: Во время визита в Киев в среду ведущие дипломаты Великобритании и США, Дэвид Лэмми и Энтони Блинкен, не исключили возможности удовлетворить просьбу президента Зеленского использовать предоставленное Западом оружие для более глубоких ударов по России. Но они отметили, что Джо Байден обсудит этот вопрос во время встречи с премьер-министром Киром Стармером в Вашингтоне в пятницу.

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Совместный визит Блинкена и Лэмми имел целью услышать план Зеленского по нанесению ударов вглубь российской территории и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год. Это предполагало, в частности, желание лучше понять, на что Киев хочет нацелиться и почему.

Встреча между Блинкеном, Лэмми и Зеленским длилась дольше, чем планировалось. Украинский президент подробно объяснил им, почему Украине нужно нанести удары внутри России, по словам человека, знакомого с этим вопросом.

По словам собеседника, Зеленский сказал им, что Украину интересуют только военные цели, и обсудил военные планы на ближайшие месяцы.

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Накануне общения с Блинкеном и Лэмми украинский президент заявил, что во время встречи с президентом Джо Байденом позже в этом месяце в Нью-Йорке, где мировые лидеры соберутся на ежегодные дебаты высокого уровня в рамках Генеральной ассамблеи ООН, он усилит свой призыв к смягчению ограничений на оружие.

"К сожалению, это не зависит от моего оптимизма, это зависит от их оптимизма", – сказал Зеленский журналистам в среду.

Решение о более глубоких ударах вряд ли будет принято до заседания ООН в Нью-Йорке, хотя Байден может высказать свое мнение относительно того, ожидается ли изменение политики, отмечает агентство. Лэмми подтвердил это, сказав, что заседание ООН станет следующей возможностью обсудить ракеты дальнего радиуса действия и дальнейшую поддержку Украины.

Дебаты высокого уровня на Генассамблее в Нью-Йорке начнутся 24 сентября.

По данным издания Politico, Белый дом финализирует работу над планом ослабления ограничений на использование Украиной оружия, предоставленного США, для нанесения ударов по российской территории.

Издание The Guardian сообщало, что Великобритания уже приняла решение разрешить Украине использовать крылатые ракеты Storm Shadow по целям на территории России.