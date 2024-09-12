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Румынские СМИ рассказали детали подготовки украинцев на F-16 в стране

Олег Павлюк, Татьяна ОлейникЧетверг, 12 сентября 2024, 20:32
Румынские СМИ рассказали детали подготовки украинцев на F-16 в стране
Фото - Getty Images

Украинские летчики прибыли в Румынию для освоения истребителей F-16 "несколько дней назад" и уже начали обучение.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на румынский телеканал Digi24 

Детали: Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о начале обучения украинских летчиков на F-16 в Румынии после разговора с румынским визави Анджелом Тилваром.

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Как отмечает Digi24, украинцы впервые будут осваивать западные истребители в Румынии.

По информации телеканала, группа летчиков прибыла "всего несколько дней назад" и уже начала обучение на авиабазе Борча, что в уезде Келераш. Это не учебный центр, открытый в ноябре 2023 года, где проходили обучение румынские пилоты.

Предполагается, что уже в октябре украинцы начнут летные учения.

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Digi24 отмечает, что летчики из Украины будут пилотировать учебные F-16, предоставленные Румынии Нидерландами. Это должно снять беспокойство из-за угроз России уничтожать самолеты НАТО, которые полетят в Украину.

"В среднем подготовка пилотов на самолетах F 16 занимает шесть месяцев, поэтому мы ожидаем, что пилоты, которые недавно прибыли в Румынию, вернутся в Украину в начале следующего года", – говорится в публикации.

До сих пор об обучении украинцев в Румынии на F-16 не сообщалось – более того, еще в прошлом месяце Румыния официально опровергала, что такое обучение происходит.

Румынияистребители
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