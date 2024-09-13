Почти 75% всех боев за сутки произошло на Кураховском направлении – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 143 боевых столкновения, 63 штурма россияне направили на Кураховское направление, также враг интенсивно атакует Покровское направление.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

На Харьковском направлении враг четыре раза проводил штурмы в районе населенного пункта Волчанск. Также авиация противника нанесла два удара пятью КАБами по гражданской инфраструктуре.

Реклама:

На Купянском направлении за сутки произошло восемь атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку Синьковки, Глушковки, Колесниковки, Стельмаховки и Лозовой.

На Лиманском направлении враг атаковал шесть раз. Пытался продвинуться вперед в сторону Невского и Дружелюбовки.

На Северском направлении украинские защитники отражали пять штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского. По общине населенного пункта Федоровка вражеская авиация нанесла удар десятью неуправляемыми авиационными ракетами.

РЕКЛАМА:

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Часового Яра и населенного пункта Ступочки.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил шесть атак неподалеку Нелиповки, Торецка и в районе Нью-Йорка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 36 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Воздвиженки, Новоалександровки, Зеленого Поля, Новотроицкого, Гродовки, Новогродовки, Селидово и Михайловки. Наибольшая концентрация вражеских атак была в районах Гродовки и Новогродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отбили 64 атаки. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Константиновка и Георгиевка, где произошло около 75 процентов всех боев. Кроме того враг атаковал в сторону Александрополя и Желанного Первого.

На Времовском направлении противник совершил пять штурмов наших позиций в районах Водяного и Золотой Нивы. Активно задействовал для ударов на направлении штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в районе Роботино, также нанесли авиаудары по Каменскому, Степногорску и Щербакам.

На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали наши позиции шесть раз. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории рф активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.