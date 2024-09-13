Gazeta Wyborсza: Польша не финансирует "чешскую инициативу" по покупке снарядов для Украины

Польша якобы единственной из всех стран, которые пообещали поддержать инициативу Чехии по приобретению артиллерийских снарядов для Украины по всему миру, до сих пор не предоставила на это никаких средств, тогда как Германия инвестировала больше всего.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Gazeta Wyborсza

Детали: В статье рассказывают, что по состоянию на август к "чешской инициативе" по поиску боеприпасов для Украины за пределами ЕС присоединились 18 стран. Из них наибольшие суммы и быстрее всего предоставила Германия.

Реклама:

Польша якобы оказалась единственной страной, которая так и не предоставила никаких средств, хоть и обещала.

Если не произойдет ничего непредвиденного, в сентябре Чехия сможет передать Украине около 100 тысяч снарядов, приобретенных в рамках инициативы, и еще на шаг приблизится к цели до конца года найти для Украины полмиллиона снарядов разного калибра, преимущественно 155 мм.

В конце августа премьер Чехии Петр Фиала говорил, что Украина получает десятки тысяч боеприпасов ежемесячно.

РЕКЛАМА:

В Минобороны Чехии заявили, что часть средств, полученных от доходов от замороженных в ЕС российских активов, используют для поставки боеприпасов в Украину в рамках инициативы Чехии.