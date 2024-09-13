Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
Український експорт: вікно відкривається?

Gazeta Wyborсza: Польша не финансирует "чешскую инициативу" по покупке снарядов для Украины

Мария Емец, Александр ШумилинПятница, 13 сентября 2024, 11:38
Gazeta Wyborсza: Польша не финансирует чешскую инициативу по покупке снарядов для Украины
Фото: Getty Images

Польша якобы единственной из всех стран, которые пообещали поддержать инициативу Чехии по приобретению артиллерийских снарядов для Украины по всему миру, до сих пор не предоставила на это никаких средств, тогда как Германия инвестировала больше всего.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на материал Gazeta Wyborсza

Детали: В статье рассказывают, что по состоянию на август к "чешской инициативе" по поиску боеприпасов для Украины за пределами ЕС присоединились 18 стран. Из них наибольшие суммы и быстрее всего предоставила Германия.

Реклама:

Польша якобы оказалась единственной страной, которая так и не предоставила никаких средств, хоть и обещала.

Если не произойдет ничего непредвиденного, в сентябре Чехия сможет передать Украине около 100 тысяч снарядов, приобретенных в рамках инициативы, и еще на шаг приблизится к цели до конца года найти для Украины полмиллиона снарядов разного калибра, преимущественно 155 мм.

В конце августа премьер Чехии Петр Фиала говорил, что Украина получает десятки тысяч боеприпасов ежемесячно.

РЕКЛАМА:

В Минобороны Чехии заявили, что часть средств, полученных от доходов от замороженных в ЕС российских активов, используют для поставки боеприпасов в Украину в рамках инициативы Чехии.

СМИПольша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоДесантники совершили еще один прорыв границы с Россией

видеоЗеленский начал визит в США: Представлю План победы лидерам стран-партнеров

Повторное загрязнение движется по руслу реки Сейм – Минприроды

В МИД Украины предупредили Лукашенко о последствиях его встречи с Пушилиным

С октября 2022 года россияне нанесли более тысячи ударов по украинской энергетике

Трамп отказался от вторых дебатов с Харрис

Все новости...
СМИ
Контртеррористическая полиция Британии расследует внезапную смерть автора подкаста о войне в Украине
Более половины украинцев согласны, что телемарафон больше не актуален – опрос
Опрос: более половины украинцев хотят, чтобы власть больше контролировала Telegram
Последние новости
10:39
видео Разведчики показали, как уничтожили российскую ПВО С-400
10:10
Как облегчить симптомы ПТСР? Ученые считают, что поможет игра в тетрис
10:04
Европейские производители стали просят Брюссель справиться с потоком экспорта из Китая
10:03
биатлонКак житель Сумщины помогает легендарным спортсменам выигрывать титулы
09:53
видеоДесантники совершили еще один прорыв границы с Россией
09:45
В Польше говорят о кампании дезинформации России вокруг масштабных наводнений
09:30
Цены на нефть в мире выросли
09:28
В Киеве снова ухудшилось качество воздуха
09:27
Совет Европы будет играть ключевую роль в привлечении РФ к ответственности – генсек
09:03
Шольц радуется победе однопартийцев на местных выборах
Все новости...
Реклама:
Реклама: