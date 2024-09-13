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Страны ЕС обеспокоили планы МВФ возобновить взаимодействие с РФ: экономическая помощь Путину

Кристина Бондарева, Станислав ПогориловПятница, 13 сентября 2024, 12:57
Страны ЕС обеспокоили планы МВФ возобновить взаимодействие с РФ: экономическая помощь Путину
Фото: Getty Images

Ряд стран Европейского Союза обеспокоило решение главы Международного валютного фонда Кристалины Георгиевой относительно плана взаимодействия с Россией впервые после полномасштабного вторжения в Украину.

Источник: "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg

Детали: На встрече послов ЕС в среду Франция, Бельгия и Польша, а также несколько стран Балтии и Северной Европы заявили, что они удивлены решением МВФ в начале этого месяца возобновить ежегодные экономические обзоры с Москвой, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

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Представитель Литвы заявил, что его страна планирует поднять этот вопрос непосредственно с Георгиевой во время обеденной встречи в пятницу в Будапеште с европейскими министрами финансов, сообщили источники.

Дипломат добавил, что они видят в этом шаге предложение Владимиру Путину экономической помощи и видимость легитимности, в то время как ЕС и США стремятся изолировать Россию.

Представитель Литвы также заявил во время встречи в среду, что первая миссия крупной международной организации в Россию после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года может быть использована Москвой как пропаганда, чтобы показать, что ее международная изоляция ослабляется.

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Министры финансов стран Северной Европы и Балтии, а также Польши направить письмо Георгиевой, выражая обеспокоенность процессом, который, как утверждают, ведет к нормализации отношений с Москвой.

Ранее на этой неделе МВФ заявил, что возобновляет ежегодные обзоры экономики России, поскольку экономическая ситуация в регионе является "более стабильной", чем раньше. Этот обзор, известный как оценка по статье IV, является "взаимным обязательством" фонда и его членов.

"Оценка по статье IV – это не опция, а институциональное обязательство фонда, которое выполняется в интересах всех членов", – говорится в ответе МВФ.

В МВФ заявили, что его сотрудники начнут онлайн-переговоры с российскими властями 16 сентября, а затем посетят страну для личных встреч. По словам собеседников, этот визит должен начаться 1 октября, а один из них добавил, что МВФ пытался убедить Россию провести встречи в третьей стране.

Напомним:

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