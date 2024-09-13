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Украина сбивает 35% российских "Шахедов" из ПЗРК – Зеленский

Алена МазуренкоПятница, 13 сентября 2024, 16:57
Украина сбивает 35% российских Шахедов из ПЗРК – Зеленский
Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина сбивает 35% всех российских "Шахедов" из переносных зенитно-ракетных комплексов.

Источник: Зеленский на ХХ встрече Ялтинской Европейской стратегии (YES)

Прямая речь: "Мы используем различные виды ПЗРК на поле боя. 35% всех "Шахедов", вот вам наша аналитика, и она точная, потому что мы построили цифровую площадку.

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Всех "Шахедов", всех дронов, которые Россия использовала по нам, по нашей гражданской инфраструктуре, 35% мы сбили из ПЗРК".

Детали: Президент отметил, что в Украине есть дефицит артиллерии. Также есть сложность с FPV-дронами, потому что Украине их нужно очень много.

По его словам, Украина, несмотря на развитие собственного производства боеприпасов, зависит от импорта и от помощи партнеров. Он отметил, что даже производство в Европе не закрывает потребностей Украины.

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Зеленский добавил, что в Украине есть системы ПВО Patriot, однако их очень недостаточно, "но, слава Богу, реальность более позитивная, чем официальная информация". В частности, на панели звучала информация о 4 системах Patriot: "И здесь слава Богу и нашим командам, и нашим партнерам. Partiot, прежде всего, или IRIS-T, или другие наши системы, HAWKS, и так далее, они все работают, и важно, чтобы они работали с ракетами. Ракет постоянно недостаточно".

Шахедвойна
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