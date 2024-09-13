В Польше начал работу центр НАТО-Украина JATEC

В Польше прошла первая встреча высокого уровня в рамках совместного центра НАТО-Украина по анализу, подготовке и образованию (JATEC) – первой совместной институции НАТО и Украины на усиление возможностей Сил обороны и ускорение вступления в Альянс.

Источник: Министерство обороны, передает "Европейская правда".

Детали: Как известно, решение о создании JATEC было утверждено на саммите НАТО в Вашингтоне в июле 2024 года, он развернут в польском городе Быдгощ.

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Заместитель министра обороны Станислав Гайдер заявил, что совместный центр с НАТО поможет Украине не только внедрять процедуры, подходы и стандарты, но и делиться собственным опытом.

"Взаимосовместимость – одна из главных наших целей и мы делаем конкретные шаги для этого. Мы предоставили свои предложения по реализации проектов и ожидаем предметные решения", – акцентировал он.

А в Польше считают, что открытие совместного центра с НАТО – реальный шаг к интеграции Украины в структуру Альянса.

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Как сообщило оборонное ведомство, стороны юридически закрепили создание центра и определили его основные задачи, структуру, роли и функции руководящего состава. Стороны также согласились, что создание центра должно быть формально завершено в октябре-ноябре этого года.

Еще одна тема переговоров – обеспечение работы центра, а именно необходимость предоставления ресурса со стороны НАТО на реализацию мероприятий и развитие информационно-коммуникационной сети.

Представители Украины и НАТО также согласились с необходимостью скорейшего запуска проектов в рамках деятельности JATEC.

В частности украинская сторона передала перечень из 70 проектов для совместной работы и предложила, какие из них должны стать приоритетными.

Работа JATEC имеет целью достижение совместимости безопасности и оборонных институтов Украины с соответствующими институтами Альянса, повышение качества образования, наращивание аналитической составляющей и подготовки личного состава.

Напомним: